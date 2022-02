AMLO responde a Antony Blinken por señalamientos de asesinatos a periodistas

Luego que el Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos (EU), compartió su preocupación por los asesinatos de periodistas en México; el presidente Andrés Manuel expresó que el funcionario estadounidense no está bien informado, pues aseguró que “no hay crímenes de Estado” en México y acusó que ese gobierno es “candil de la calle oscuridad de su casa.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa matutina, por las declaraciones de Blinken, López Obrador respondió que “en todos los casos (de asesinatos a periodistas) se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado y si el jefe de gobierno de estado de los Estados Unidos interviene, yo pienso que no sabe, no está bien informado, porque no hay crímenes de estado”, subrayó.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, compartió ayer compartió su preocupación por la ola de violencia que amenaza a los periodistas mexicanos y desde su cuenta de Twitter escribió que se suma a quienes demandan seguridad para los comunicadores.

Por ello, López Obrador dijo este miércoles que el gobierno de México “esta atendiendo los asesinatos de periodistas” y añadió que en EU los gobiernos tienen “la mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de su casa”.

Además dijo que esto demuestra qué hay vinculación entre el gobierno de Estados Unidos y los grupos opositores conservadores en México.

López Obrador finalmente aprovechó para pedir a Blinken que informe el financiamiento a organizaciones en Mexico y subrayó que nuestro país no es “colonia ni protectorado” de EU.

En lo que va de 2022, seis periodistas mexicanos han sido asesinados y en el Gobierno del presidente López Obrador, en total ya son 40.