Cumbre por aranceles será el miércoles próximo, anuncia Ebrard

Los representantes de México y Estados Unidos se reunirán el próximo miércoles en Washington D.C para resolver el diferendo tras el anuncio de Donald Trump de posibles tarifas a productos mexicanos.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon sostuvo que hay disposición de diálogo y la delegación mexicana será firme, "defenderemos la dignidad de México".

A través de su cuenta de Twitter @m_ebrard, indicó que él encabezará a la delegación mexicana, mientras que Mike Pompeo estará al frente de la estadunidense.

Previamente el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores había dialogado por teléfono con Jared Kushner y Mike Pompeo, ello previo a su viaje a Estados Unidos para negociar con Trump sobre las nuevas medidas arancelarias que impuso a México.

En su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard señaló que existe interés y respeto sobre la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a su homólogo de EU, Donald Trump, tras el anuncio de eventuales tarifas.

"Se inicia proceso de negociación. Escuché interés y respeto a la carta del Presidente López Obrador. Avanzamos", dijo.

Por abordar vuelo a Washington vía Houston,acabo de tener llamada con Jared Kushner y con Mike Pompeo. Se inicia proceso de negociación.Escuché interés y respeto a la carta del Presidente López Obrador.Avanzamos. pic.twitter.com/mDTObtoWv0 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 31 de mayo de 2019

Ebrard informó que la cumbre para resolver el diferendo de EU con México será el miércoles en Washington.

"Mike Pompeo encabeza delegación norteamericana. Este servidor la mexicana. Hay disposición de diálogo. Seremos firmes y defenderemos la dignidad de México", sostuvo.

Explicó que inició el proceso de negociación en viernes porque "hay que ver a aliados de México durante el fin de semana. Por eso salgo ahora".

Además por la relevancia del asunto, para la preparación de argumentos y porque el diseño de la estrategia común de áreas del gobierno exige trabajar intensamente.

Les informo que la cumbre para resolver el diferendo de EU con nuestro país será el miércoles en Washington.Mike Pompeo encabeza delegación norteamericana. Este servidor la mexicana.Hay disposición de diálogo. Seremos firmes y defenderemos la dignidad de México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 31 de mayo de 2019

La imposición de aranceles...

Donald Trump anunció el jueves que impondrá aranceles progresivos a México a partir del 10 de junio hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados que llegan desde ese país a la frontera sur estadounidense.

"El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta el momento en que los migrantes ilegales que llegan a través de México a nuestro país PAREN", dijo Trump.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2019 ....at which time the Tariffs will be removed. Details from the White House to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2019

"Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la migración ilegal, momento en el que se eliminarán", señaló.

Tras las amenazas arancelarias de Trump, el gobierno de López Obrador envió una carta a su homólogo de Estados Unidos y pidió actuar con prudencia y resolver el problema migratorio mediante el diálogo, sin llegar a la confrontación, ni afectar los intereses de ambos países.

Mientras que el canciller Marcelo Ebrard indicó que "el flujo migratorio de Centroamérica y otros países no es responsabilidad de México".