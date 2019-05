Aranceles a México ayudarán a detener migración y drogas: Trump 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el que México "debe recuperar" el control del país de los cárteles de la droga, alegando que los nuevos aranceles anunciados la víspera también ayudarán a detener el flujo de narcóticos en la frontera.

El jueves por la noche, Trump anunció que a partir del 10 de junio Estados Unidos impondrá aranceles del 5% a todos los productos que ingresan al país desde México, un porcentaje que se incrementará gradualmente hasta un máximo de 25%, que se mantendrá "hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal".

"México debe recuperar su país de los señores de la droga y los cárteles. ¡Los aranceles tienen que ver con detener las drogas así como los (migrantes) ilegales!", tuiteó Trump.

El mandatario afirmó que "el 90% de las drogas que llegan a Estados Unidos" ingresan a través de la frontera con México, y afirmó que "80 mil personas murieron el año pasado" y un millón "se vieron arruinadas".

"Esto se ha prolongado durante muchos años y no se ha hecho nada al respecto. Tenemos un déficit comercial de 100 mil millones de dólares con México. ¡Es hora!", añadió.

In order not to pay Tariffs, if they start rising, companies will leave Mexico, which has taken 30% of our Auto Industry, and come back home to the USA. Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. The Tariff is about stopping drugs as well as illegals! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2019

Tras la declaración de Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el "flujo migratorio de Centroamérica y otros países o el elevado consumo de estupefacientes no son responsabilidad de México". Y dijo que el trato a "México es injusto y no tiene sentido económico para nadie".

Trump anunció los nuevos aranceles a México el mismo día en que lanzó el proceso de ratificación del T-MEC, el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte sellado en noviembre pasado entre Estados Unidos, México y Canadá.

Y tras ello, Andrés Manuel López Obrador consideró que la tensión generada por el anuncio de aranceles por parte de EU no detendrá los pasos para ratificar el acuerdo, asegurando que su gobierno hace lo que le corresponde para enfrentar la migración ilegal.