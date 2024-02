INE multa con 51 mdp a partidos por gastos de precampaña; Morena, el más sancionado

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a los partidos políticos multas por 51.1 millones de pesos por irregularidades detectadas en los informes de fiscalización de las precampañas federales, incluida la presidencial, de los cuales 38 millones 53 mil 285 pesos corresponden a Morena.

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) analizó 818 informes de los tres aspirantes a la presidencia de la República y de los cientos de precandidatos al Senado y a diputaciones y halló diversas irregularidades.

En el caso de Morena, la UTF detectó que el partido no reportó gastos por la pinta de bardas, espectaculares, propaganda en páginas de internet y redes sociales por un monto de 15 millones de pesos, lo que provocó que, al igual que en la etapa de procesos inéditos para elegir abanderadas presidenciales, Morena sea la fuerza política más castigada.

La sanción impuesta a Morena representa 74 por ciento del total de sanciones.

Al partido guinda le sigue Movimiento Ciudadano, partido que se hizo acreedor a una multa de tres millones 345 mil 805 pesos por tampoco reportar gastos; el PRI que recibió una sanción de tres millones 116 mil 245 pesos; el PAN con una sanción de dos millones 504 mil 81 mil pesos; el Partido del Trabajo con dos millones 189 mil 70 pesos; el Partido Verde con un millón 768 mil 959 mil pesos y por último el PRD que multado con 166 mil 917 pesos. Además, hay una multa de 34 mil 337 pesos a un aspirante independiente a un cargo de elección popular local.

El consejero Jaime Rivera advirtió que los dictámenes de fiscalización no pudieron ser analizados con exhaustividad por los cortos tiempos que les dió el Tribunal Electoral tras modificar las fechas del periodo de precampaña, ni por las disminuciones a las sanciones que fueron presentadas de última hora por la Unidad Técnica de Fiscalización.

“Lo que quedó muy claro en la Comisión es que no podíamos aprobar, a ciegas, modificaciones de última hora que la unidad nos presentaba, con buenas razones o no, pero al no poder revisarlas, no tener tiempo materialmente para hacerlo, no podíamos aprobarlas, sí, como habría sido a ciegas ”, dijo.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, acusó al consejero Rivera de irresponsable por no revisar a detalle las modificaciones propuestas por la UTF, mismas que beneficiaron en su mayoría a Morena.