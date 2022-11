Inicia en comisiones discusión de la reforma electoral

Las comisiones unidas de la Reforma Político Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación, dieron inicio a la discusión del proyecto de dictamen de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador; se le dio lectura para comenzar con la ronda de participaciones.

El diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Población, Alejandro Moreno Cárdenas, reiteró la postura de la oposición quienes votarán en contra la reforma electoral del presidente de la República, pero demandó que el debate hoy y mañana se dé con respeto.

“Como lo han visto ustedes, habrá de discutirse hoy la propuesta del proyecto de dictamen, y bueno, como siempre, fijar la posición clara y firme nuestra, como ha sido, de no acompañar, de votar en contra, y esperemos que se dé un debate respetuoso y claro”, dijo.

Ante los medios de comunicación, el también dirigente nacional del PRI señaló que la posición del partido fue en contra y así votarán.

“Lo hemos dicho desde un principio, cuando se presentó el proyecto de dictamen del titular del Poder Ejecutivo, la posición del PRI fue en contra, y la oposición votará en contra”, indicó Moreno.

“Creo que tienen claro que no tienen los votos de la oposición, no tendrá las dos terceras partes para que haya una reforma constitucional”, añadió el priista.

Enfatizó que seguirán trabajando fuerte, fortaleciendo el régimen democrático, la competencia, y que se respete al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral.

Alejandro dijo que en caso del Partido Revolucionario Institucional su postura, su posición siempre ha sido ésa, clara y contundente.

“Y bueno, pues el presidente puede opinar lo que él desee”, agregó.

El líder llamó al presidente Andrés Manuel a respetar la Ley.

“Lo que tiene que hacer es respetar la ley, que el gobierno no se meta en las elecciones, que deje que los ciudadanos participen, que no desvíen recursos públicos, no pueden haber funcionarios públicos en campañas sin que tengan sanciones. Y por eso las autoridades electorales tendrán que estar muy pendientes”, dijo Alito.

Llamó a concentrarse en asuntos importantes y resolver los temas de seguridad, de salud, de economía, de falta de empleo en el país, además, pidió a la oposición trabajar fuerte en el 2023 en las coaliciones del Estado de México y Coahuila, para prepararse para ganar el 2024.