PAN denuncia presunto espionaje de Morena a sus chats

La dirigencia nacional del PAN, sus diputados y senadores, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar espionaje político, a fin de ubicar, fincar responsabilidades a los implicados y evitar que se repita.

Esta denuncia ante la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, se da luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila hiciera pública una conversación privada entre el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza y el coordinador parlamentario panista, Mauricio Kuri González, tras la elección de Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la CNDH.

Política No siento vergüenza por mi militancia: Rosario Piedra

"Esto no se puede repetir, no lo vamos a aceptar, como tampoco vamos a aceptar que impongan a una incondicional, militante morenista, amiga del Presidente en un órgano que debe ser autónomo, en un órgano que debe darnos a todos nosotros garantías de protección de derechos humanos", aseveró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

Al sentenciar que el espionaje es inaceptable e inaudito, Cortés Mendoza recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que terminaría el espionaje, sin embargo, dijo, "tristemente estamos aquí presentando una denuncia porque queda claro que el gobierno espía al coordinador parlamentario de la primer fuerza de oposición y espía al presiente del partido de la primer fuerza en México de oposición".

Igualmente, el coordinador de los senadores panistas señaló que es necesario saber cómo le llegó a sus manos y advirtió, "si están espiando a la oposición qué no estará pasando con cualquier ciudadano".

"En lugar de estar viendo y combatiendo a la inseguridad están viendo como si nosotros fuéramos los enemigos y el verdadero enemigo es el delincuente, no la oposición o no aquellos que pensamos diferente", añadió.

A la luz del día y la vista de todos, Morena espía a la oposición, es inaceptable, en lugar de estar combatiendo al verdadero enemigo del país, la inseguridad, el régimen morenista combate a quienes pensamos diferente. Esto no puede seguir ocurriendo en #México: @MarkoCortes pic.twitter.com/8kiYaZZWwL — Acción Nacional (@AccionNacional) November 11, 2019

Por su parte, el coordinador insta en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks expresó el respaldo de los diputados a los senadores y advirtió de los intentos del gobierno por debilitar y atacar a quienes le critican.

Política PAN exige que se repita la elección para elegir a titular de la CNDH

"En la Cámara de Diputados Morena no sabe perder y ahora lo que quiere reponer es elecciones y en el Senado no quiere reponer una elección porque saben que han hecho tres cosas: robaron la elección, hicieron fraude electoral y están mintiendo; junto con esto, el agravio del espionaje y yo empecé con un ataque a mi persona hoy hace una semana, de risa, no nos vamos a doblar", sentenció.

En este sentido, apuntó que más afectaciones al Senado, agravia al Congreso de la Unión y lo que agravia al Congreso mexicano tiene repercusión en la población y tiene una dimensión de carácter internacional, añadió

"Esto no lo vamos a dejar pasar, el espionaje no puede ser permitido. Morena es un gobierno que roba, que miente, que hace fraude y que espía, es imperdonable", finalizó.