Recibe Senado minuta para que Ejército se mantenga en las calles hasta 2028

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, informó que recibieron de la Cámara de Diputados la minuta de la reforma constitucional para que el Ejército se mantenga en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028.

"Recibimos en el Senado la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019" escribió Monreal Ávila. en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Sedena llama al pueblo a cerrar filas con el Ejército

El también coordinador de la bancada de Morena en el Senado, dijo que dicha minuta recibida en la Cámara Alta se turnará a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

"Como a cada reforma constitucional, le será aplicado el procedimiento legislativo en todas sus etapas, aseguró el legislador.

Durante el foro Expansión Summit 2022, Monreal dijo que para aprobarse se necesita una mayoría calificada, la cual corresponde a un total de 85 senadores y que Morena no posee.

Recibimos en el Senado la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019. pic.twitter.com/j0zOSIk934 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 15, 2022

“Si se aprueba la iniciativa pasará al Senado y se requiere una mayoría calificada, no nos dan los números, no alcanzan los votos por que en este momento Morena tiene 60 senadores y senadoras, además de cuatro senadores del PES, seis del Partido Verde y cuatro del Partido del Trabajo, esto suma un total de 74 senadores, la mayoría calificada es de 85, faltarían cerca de 12, en este momento no se obtendría la mayoría calificada”, lamentó el senador morenista.

Política No tengo ningún jefe ni patrón; al secretario de Gobernación lo respeto: Monreal

Añadió que el 5to transitorio concluye en marzo del 2023, “no creo que en año y medio se vaya a lograr resolver el tema de seguridad”, dijo Ricardo Monreal.

Con 335 votos a favor, 152 en contra y 1 abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó este miércoles el dictamen para que el Ejército se mantenga en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028.