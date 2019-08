Son luchadores sociales, no autodefensas: Ricardo Peralta responde a AMLO

"Nosotros no tenemos contacto con ningún autodefensa. Nosotros nos hemos reunido con luchadores sociales”, sostuvo el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo.

Este jueves, durante conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no está de acuerdo con la forma en la que está llevando el diálogo con las autodefensas, y ante ello el subsecretario de Gobernación refirió que "nunca han estado en contacto con personas armadas".

Sociedad Niega AMLO mantener diálogo con el crimen organizado

En entrevista telefónica, Peralta Saucedo comentó que nunca ha hecho nada fuera lo que marca la Constitución y que el llamado que le hace el presidente no es enmendarle la plana, sino que es continuar con el trabajo que ha realizado para apoyar con proyectos productos a zonas que han sido estigmatizadas por la violencia.

"A mi me han dicho que hay delincuentes, si alguien reconoce a algún delincuente o que tenga una orden de aprehensión pues que les hagan el seguimiento para cumplimentar la orden de aprehensión. Nosotros no hemos tenido contacto con ninguna persona armada, yo no puedo hablar que nos hemos reunido con autodefensas”, acotó.

Peralta Saucedo negó categóricamente que se haya reunido con delincuentes "ni con personas que estén consideradas como autodefensas, yo me he reunido con luchadores sociales y ahí están las fotografías. Ellos ya no se manifiestan como autodefensas".

Además explicó que no siente que "el presidente le haya enmendado la plana con el tema de autodefensas, más bien me dio una instrucción de que estemos apegados conforme a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y así lo hemos hecho".

Sociedad Hay diálogo con grupos que quieren deponer las armas: Sánchez Cordero

Peralta Saucedo dijo que su discurso ha sido que ninguna persona puede estar armada ilegalmente, pero que cualquier persona que este cometiendo ese delito y otros más, el único acercamiento que tengan con el Estado mexicano será con la justicia.

"Nosotros como gobierno no ha habido, no hay y no habrá ningún tipo de negociación y de acuerdo extrajudicial con nadie que este cometiendo delitos o mucho menos si tienen orden de aprehensión".

Al ser cuestionado sobre si continuarán con este tipo de reuniones con los autodefensas, dijo que van a atender a la población que solicite la atención de la Secretaria de Gobernación.

El subsecretario Ricardo Peralta externo que las reuniones que ha tenido con grupos de autodefensas en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas no buscan desactivarlos, sino que es escucharlos y saber cuáles son sus demandas.