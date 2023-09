Del "te voy a desheredar" al morir intestado: mitos y realidades sobre el testamento

Nacimiento de los hijos: Al momento en que una pareja -casada o no- tenga hijos es vital el cuidado tanto del cónyuge como de los descendientes. No sólo es dejar los bienes que se tengan -ya sea dinero, alguna propiedad, derechos de autor, entre otros- también es fundamental establecer potenciales tutores que cuiden a los hijos si los dos padres faltaran. Designar tutores requiere de plena comunicación y confianza. Muchas veces, los abuelos o los tíos se enfadan por no ser la primera opción, sin embargo, además de la disposición son necesarios los recursos de tiempo, financieros y emocionales para poder hacer frente a este compromiso