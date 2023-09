IMSS-Bienestar iniciará operaciones en marzo de 2024: AMLO

“Tenemos como meta marzo del año próximo, que ya van a estar funcionando alrededor de 10 mil unidades médicas o centros de salud y cómo 700 hospitales”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes.

A pesar de que el presidente se comprometió a que el IMSS-Bienestar estaría listo a finales de este año, subrayó que el proyecto estará listo hasta 2024.

“Va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen y vean que no va a ser como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca porque el de Dinamarca atiende a menos población, porque tiene menos habitantes Dinamarca, por eso el nuestro va a ser mejor que el Dinamarca, y va a ser un ejemplo mundial porque no en todos lados se garantiza el derecho a la salud".

Además, dijo que se cumplirá con el compromiso de rescatar al ISSSTE para que todos los trabajadores del Estado, en especial para los maestros, cuenten con un servicio de salud digno: “va a hacer público lo público, después de que los gobiernos anteriores lo privatizaron”.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, expresó que el IMSS-Bienestar está presente ya en 23 entidades del país y atiende a 53.2 millones de personas sin seguridad social, lo cual representa un 80% de ese sector de la población, con 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud.

Asimismo, dijo que para que opere el IMSS-Bienestar en 23 estados se ha hecho una inversión total de 18 mil 829 millones de pesos.

En su oportunidad, Pedro Zenteno, director del ISSSTE, destacó que ya se tiene un de 95.5 % de abasto de medicamentos en el instituto. “Hay mil 115 centros de entrega de medicamentos y se registra 95.5 % de medicamentos y estaba por debajo del 88 por ciento”, destacó.

El director médico del ISSSTE, Ramiro López Elizalde, dijo que algunas de las mejoras realizadas en el ISSSTE son: la implementación de centros de diagnóstico de cáncer de mama; apertura del Centro de Lectura Histopatológica de Cáncer de la Mujer y los programa de abatimiento en la especialidad de oftalmología: 8.263 cirugías.

Finalmente, Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), expuso que al combatir la corrupción en el ISSSTE se dio seguimiento a 769 contratos en el Instituto, por un monto de 10 mil millones de pesos.

Además, dijo que se controló la administración de 6 mil 376 contratos de adquisiciones del ISSSTE, cuyo monto es de 638 mil millones de pesos.

Para concluir, detalló que se han multado a 83 proveedores con alrededor de 2 mil 66 millones de pesos.