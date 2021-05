La Mañanera | Otra vez el Metro

Otra vez el Metro. Explotó en la noche. Cuando la Ciudad de México se disponía al reposo; al sueño, al descanso. La fractura de una columna precipitó al convoy al vacío. La rotura de decenas de toneladas de cemento y varillas de acero ocurrió en las inmediaciones de la Alcaldía Tláhuac. Estremecieron -conmueven hoy- al país entero.

No concilió buen sueño. Canales de televisión y noticieros de radio se dieron a informar. Mientras se alistaban reporteros, cámaras, unidades móviles y técnicos y se equipaban, en estudios y cabinas se recibían instantáneas, fragmentos de filmaciones. Videos que remitían cercanos al sitio de la tragedia. Espectadores boquiabiertos ante el espectáculo de la mezcla de acero, dolor y sangre. Los restos colgantes de un vagón. Medio atorado. Medio suspendido. ¿Cómo había ido a parar ahí?

Otra vez el Metro. Orgullo de esta ciudad. Ingenieros mexicanos lo construyeron. Desmintieron así a especialistas extranjeros que dudaban -hasta desaconsejaban su construcción. El Ingenio de la empresa ICA -Ingenieros Civiles Asociados- con Don Bernardo Quintana Arrioja, Gilberto Borja Navarrete, José Salvoch. El anhelo presidencial del Licenciado- General, General Licenciado Alfonso Corona del Rosal -Regente de la Ciudad de México y la anuencia del Presidente Gustavo Díaz Ordaz sacaron adelante el magnífico proyecto. A escarbar, a excavar en las entrañas de México. Los hallazgos arqueológicos deslumbraron. Deslumbran hoy medio siglo después.

Otra vez el Metro. Años atrás se advirtió. "No se da buen mantenimiento a los vagones. No se compran refacciones. Se deshacen, se hacen chatarra vagones para obtener piezas de repuesto. No hay dinero para mantener en buenas condiciones el Metro. Urge elevar la tarifa del Metro. Para renovarlo de cabo a rabo. Si, hay accidentes. Error humano. Se distrajo el operador. El Metro da muy mal servicio. Tarda mucho. La espera es incómoda. Hacinan a usuarios del Metro. Viajan como sardinas. En horas pico. Y a todas. Se llenan de humo los vagones. La gente salió como pudo y caminó por las vías subterráneas. El Metro se llena de pregoneros. Las estaciones son mercados. El Metro es cueva de ladrones. Actúan protegidos por la policía. El pueblo pelea en estaciones del Metro. "Las mujeres se desgreñan e insultan. SE golpean con lo que tienen a mano.

Otra vez el Metro. Arde el cerebro del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Cierre de calles alrededor de su edificio en Ernesto Pugibet. Cierre del Mercado San Juan. ¿Por qué? ¡Para investigar! Dos, tres semanas de quejas de locatarios. "Nomás nos dejan entrar a revisar refrigeradores. Que no se eche a perder lo que ahí conservamos. En media hora revisamos. ¡Y vámonos!

Otra vez el Metro. Como la serie radiofónica -muy antigua- del "Monje Loco". Nadie sabe. Nadie supo. Y el señor Jorge Gaviño que impulsó el alza de la tarifa del Metro. Quedará flamante. Recaudará varios miles de millones de pesos. Fondos íntegros para el medio de transporte masivo más importante de la capital. Sirve a millones. Y subió la tarifa. Y se obtuvieron millones. Muchos millones. Miles de millones de pesos. ¿Y el Metro? ¿Y el dinero; ¿No qué...?

Gaviño es Diputado. Cobra en la Asamblea Legislativa. Empeoró el Metro. ¿Qué pasó?

!Nadie sabe. ¡Nadie supo!

Otra vez el Metro

