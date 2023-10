Peregrinos de Puebla piden ayuda para salir de Israel; denuncian falta de respuesta de SRE

Luego de recibir el llamado de auxilio de un grupo de 17 poblanos varados en Israel, quienes realizaban una expedición religiosa, el secretario de Gobernación (Segob) estatal, Javier Aquino Limón, estableció enlace institucional con la Cancillería mexicana para que se incluya a los connacionales en un vuelo humanitario para salir del país.

Debido a que varias aerolíneas globales cancelaron sus vuelos desde y hacia territorio israelí debido al conflicto bélico que se desató el fin de semana pasado, 17 personas de origen poblano, entre ellas varios adultos mayores y dos menores de edad, están imposibilitados de salir de ese país.

Lo anterior fue informado por una familiar de los integrantes de dicha agrupación a través del noticiero del comunicador Luis Gabriel Velázquez, en la cadena radiofónica Cinco Radio. La mujer, además, externó su preocupación frente a la falta de comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en torno a la repatriación de sus seres queridos.

“Son una peregrinación de 17 poblanos que han intentado salir hace tres días y, pues, no tienen la respuesta de la embajada allá, ni de la SRE. La verdad es que sí les pido de la manera más atenta que nos ayuden a difundir la noticia porque no hay vuelos comerciales, tampoco han recibido ninguna respuesta por parte del gobierno mexicano”, señaló la familiar de las personas varadas en Medio Oriente.

Ante esta situación, el secretario de Gobernación compartió en redes sociales que ya contactó a las 17 personas varadas en Israel, esto con la finalidad de establecer un lazo institucional entre ellas y la Cancillería mexicana y así agilizar el proceso de repatriación. Asimismo, informó que el grupo se encuentra a salvo.

“Les informo que ya sostuve comunicación con el grupo de poblanos que acudieron a una peregrinación en Israel, todos están bien. Más adelante les comparto lo que platiqué, también les pido a nuestros paisanos varados que es importante llenar los formularios correspondientes”, apuntó Aquino Limón.

Adultos mayores y menores de edad, varados en Israel

Según lo declarado por la familiar en el noticiero de Cinco Radio, la expedición religiosa se compone esencialmente de personas adultas mayores. Entre ellos también hay dos sacerdotes y dos menores de edad, señaló la fuente.

La mujer compartió que desde el primer minuto en que se desató el conflicto armado, el pasado sábado, ella, quien al parecer está en México, contactó a la SRE, sin embargo, solo se le compartió un formulario que llenó con prontitud.

Aunado a ello, expuso que los 17 poblanos, quienes cuentan con servicios limitados de telefonía e internet, realizaron los cuestionarios que puso a disposición de los connacionales situados en Israel y Palestina la Cancillería de México.

“Yo marqué el sábado, desde que se empezó a poner fea la situación. Marqué al número que estaban dando y registré a todas las personas, porque no tienen Wi-Fi allá; y también ellos con el poco Wi-Fi que tienen se registraron en la página de internet, pero no han recibido ayuda de nadie y solamente les dicen que esperen, pero no les dicen nada”, añadió la mujer.

Compartió que, inicialmente, el grupo de personas pretendía abordar un vuelo desde Tel Aviv-Yafo hacia Ámsterdam, Países Bajos, donde posteriormente realizarían su conexión hacia la Ciudad de México. Sin embargo, debido a la crisis de seguridad generada por la guerra, la aerolínea canceló el viaje y no ofreció alternativas.

La mujer aseguró estar preocupada por la integridad de la peregrinación, toda vez que desconoce si alguno de sus miembros requiere atención médica.

“Están bien, están seguros, pero no sé si necesitan medicamentos o cosas así, la verdad es que muchas personas de la peregrinación son personas de la tercera edad”, expuso.

