Un adolescente roció gasolina en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos

Tula, Tamaulipas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue un joven de 15 años quien roció la gasolina en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos durante el ataque de un grupo delincuencial que ha dejado 31 muertos.

Durante su diálogo con la comunidad del hospital rural de Tula, el primer mandatario enfatizó que “vamos a quitarles a los jóvenes a las bandas”.

“Acaba de haber un crimen horrendo en Coatzacoalcos, uno de los que roció la gasolina en ese bar era un joven de 15 años, se quemó la mitad del cuerpo”, declaró.

Así, López Obrador reiteró que su gobierno luchará para que los jóvenes no ingresen a las filas de la delincuencia.

“Vamos a competir con ellos, con los de las bandas de la delincuencia; les vamos a quitar a los jóvenes porque es muy triste que al ser desatendidos, se incorporen a las filas de la delincuencia. Tenemos que atender a los jóvenes no darles la espalda, las cárceles están llenas de jóvenes que pierden la vida la mayoría jóvenes”.

López consideró que “tenemos que atender las causas que originan la inseguridad, la violencia; no se puede enfrentar la violencia con la violencia, ya está demostrado, eso no funciona, no se puede enfrentar el mal con el mal”.

“El mal hay que enfrentarlo con el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si hay trabajo, bienestar y se atiende a lo la jóvenes, vamos a serenar al país, a avanzar más para que haya tranquilidad en Tamaulipas y todo México”, añadió.

Este sábado, la cifra de muertos por el ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz, aumentó a 31, luego de que se confirmó el fallecimiento de Ulises Contreras, quien era barman del lugar.

El joven de 21 años se encontraba internado en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, pues como consecuencia del ataque, el 90% de su cuerpo resultó con quemaduras graves.

El ataque fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en su disputa contra Los Zetas por controlar la distribución de droga en esa entidad.

|| Con información de Antonio Sosa | El Sol de Tampico ||