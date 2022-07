Balean a Shinzo Abe, exprimer ministro de Japón, durante un discurso de campaña

El exprimer ministro Shinzo Abe fue atacado por un hombre por la espalda mientras pronunciaba un discurso en una calle de Nara, Japón.

El ataque fue cerca de las 11:30 hora local del viernes, Shinzo Abe no mostró signos vitales al ser llevado a un hospital después de un aparente ataque durante un evento de campaña en la región de Nara, informaron medios locales.

Te recomendamos: Putin asegura que ofensiva rusa aún no ha comenzado "en serio"

"Un departamento local de bomberos dice que el ex primer ministro Abe parece estar en estado de paro cardiorrespiratorio", informó la cadena pública NHK, utilizando una expresión usada en Japón antes de que un médico confirme la muerte.

Policías y bomberos no pudieron confirmar la información al ser consultados por el medio AFP.

Se escuchó un sonido como de un disparo y un sospechoso masculino fue detenido en el lugar, informaron medios locales. Así también, en reportero de NHK en el lugar dijo que podían escuchar dos explosiones consecutivas durante el discurso de Abe.

Momento de disparo. Foto: Reuters

Kyodo News dijo que el exprimer ministro no estaba consciente y parecía tener un paro cardíaco.

Breaking: Former Japan Prime Minister Shinzo Abe shot during speech in Nara, Japan. pic.twitter.com/mUdoGKkD5H (RT: @PMBreakingNews) — Top News (@TopNews2022) July 8, 2022

El medio NHK informó que el atacante fue detenido, el hombre tiene unos 40 años.

La víctima fue llevada al hospital sangrando después de colapsar mientras pronunciaba un discurso en la ciudad occidental de Nara.

Abe renunció a su cargo el 28 de agosto del 2020 debido a problemas salud. Su mandato debió concluir en el 2021, sin embargo, el exministro lleva años con colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria del colon crónica, lo que ha llevado que su estado empeore conforme pasa el tiempo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otro dato interesante es que es su mandato ha sido uno de los más largos en Japón, ya qu eShinzo Abe era ministro desde el 2012.

Abe es un político de corte conservador-nacionalista y que impulsó el programa Abenomics., una política agresiva que pretendía la expansión monetaria, estímulo fiscal y reformas estructurales.

Con información de Reuters y AFP