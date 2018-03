10xlaeducación: Candidatos, respuestas y compromisos

Por: Francisco Landero

“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles”. Concepción Arenal. Pensadora española.

Solo puede existir un proceso educativo exitoso si se pone en el centro de la educación al alumno, se reconoce e incentiva al maestro y si la sociedad, especialmente los padres y madres de familia, participan en forma coordinada en la escuela.

La participación social es un reflejo del estado de nuestra democracia, de la forma en que los funcionarios ejercen o limitan su poder y de la capacidad de las personas para hacer valer sus derechos.



Hace 6 años, diversas organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la iniciativa 10xlaeducación,



coincidimos en la importancia de reunir a los candidatos a la Presidencia de la República con dos objetivos:

Posicionar la relevancia de contar con un sistema educativo incluyente y de calidad y con ello, mejorar la calidad de vida de cada persona de esta Nación.

Conocer a fondo la propuesta educativa de los candidatos y sus compromisos.

10xlaeducación, es una iniciativa que representa el consenso de diversas redes de la Sociedad Civil, convencidas de que solo con la educación y la participación, podremos construir una ciudadanía preparada para enfrentar los retos del Siglo XXI.



Los candidatos que asistieron en aquella ocasión tuvieron que definir sus posiciones, sus propuestas y sus compromisos para mejorar la educación.



Nuevamente, llevaremos a cabo este ejercicio, a través de un primer evento llamado “Diálogo con los Candidatos” en el mes de marzo y un segundo evento “10 Preguntas por la Educación” que se efectuará a principios del mes de mayo. El que los candidatos se presenten, dialoguen y sean cuestionados es en sí mismo, un gran avance, ya que previamente tuvieron que prepararse y conversar con sus equipos sobre la definición de su visión educativa, sus ideas y los medios para lograrlo. Quien no acuda, se encuentra en su derecho, sin embargo, la ciudadanía cada vez está más atenta a las indefiniciones, a los intereses particulares de los grupos de poder a los que sirven, y a la ausencia de propuestas transformadoras para la educación.



Algunos retos educativos son:



¿Cómo acelerar los cambios educativos para mejorar el aprendizaje y preparar mejor a los alumnos ante un nuevo orden mundial?

¿Cómo reducir la injerencia de la política y los grupos de poder en la educación?

¿Cómo incentivar a los buenos maestros y cómo revalorar su figura como autoridad modelo?

¿Cómo lograr que los resultados de las evaluaciones sean tomados en cuenta para aplicar acciones que mejoren el aprendizaje?

¿Cómo contar con alumnos mejor formados para afrontar la realidad laboral y cívico-social de nuestro país y del mundo?

¿Cómo hacer que la escuela sea “ese lugar mágico” que te motiva a acudir, a formar amigos, a ser mejor persona y a prepararte mejor para afrontar la vida?

Tenemos confianza en que los candidatos nos den sus respuestas y compromisos para el tema pilar del desarrollo de México: la educación. ¡Estemos atentos!



Maestro en administración y política pública por el ITESM; Maestro en dirección de empresas por el IPADE. Presidente de Suma por la educación, ex director de la Fundación del CCE (Fundemex), ex director de planeacion y evaluación de Conalep, ex subdirector del Imjuve.