Ajo y Agua | La aventura de Diego: buena a secas

La aventura de Diego Reyes en Europa fue buena, ya que mantenerse durante varios años en diferentes equipos habla muy bien de su calidad y talento. Y la verdad es que la aventura pudo ser más exitosa, pero siento que le faltó más determinación y carácter para haberse mantenido durante muchos años más y después regresarse a México para retirarse donde se le hinchen las amígdalas.

Tuve la oportunidad de convivir en España, específicamente en San Sebastián, cuando Diego Reyes y Carlos Vela coincidieron en la Real Sociedad. En el hotel donde yo estaba hospedado, también se encontraban Diego y su madre. Tuve la oportunidad de hablar con su mamá en el elevador y ella me puso en contacto telefónicamente con Diego.

Al enterarse de mi presencia, Reyes y Vela me invitaron a ver el entrenamiento y después de presenciar la práctica les invité a comer al restaurante San Martín (Orio), que por cierto maneja un mexicano.

Después de comer deliciosamente, que por cierto en San Sebastián es uno de los lugares donde mejor se come en el mundo, aunque hay que reconocer que en toda España se come muy bien, charlamos un poco de todo, tanto de sus aspiraciones en cuanto a equipos, como de la Selección Nacional.

En aquel entonces, Carlos había recibido muchas críticas por no querer asistir al llamado de la Selección, cosa que yo lo defendí con mucha determinación, porque yo sabía los motivos por los que él no quiso ir en su momento. El de ahora es un capítulo aparte del cual no estoy enterado y no sé si va a regresar o no a la Selección, pero sería una pena muy grande para todos los mexicanos no contar con él si esto es lo que decide, ya que Vela es el mejor jugador mexicano en cuanto a talento y calidad se refiere.

Le dije que si fuese más ambicioso y tuviera mayor determinación, perfectamente podría triunfar tanto en el Real Madrid como en el Barcelona, pero al final decidió irse a Estados Unidos, y respeto su decisión.

En el caso de Diego Reyes tuve la oportunidad de hablar en más ocasiones, una de ellas en San Sebastián y la otra cuando llegó al Porto de Portugal, le di mis puntos y le sugerí algunos aspectos en los que tenía que trabajar más, tanto físicamente, pues necesitaba mayor corpulencia, como en fortalecer el carácter y ser más contundente, ya que como defensa es una de las cualidades que se debe tener. Él lo aceptó de buena manera, me agradeció mis puntos de vista y con la juventud que tiene estoy seguro que nos estará dando alegrías con su juego tanto en su nuevo equipo, que es Tigres, como con la Selección Nacional, durante muchos años.

Diego es un futbolista profesional que tiene la edad para tomar las decisiones que crea convenientes en su vida, porque el romanticismo en el futbol cada vez es menor y el hubiera no existe, ya que a mí me hubiera gustado retirarme en el futbol mexicano con Pumas, pero no recibí ninguna invitación, mientras que sí recibí un llamado de Emilio Butragueño, quien nos invitaba a Míchel y a mí para retirarnos en el futbol mexicano, en este caso en el Celaya. Así que, Diego, bienvenido nuevamente a México, que es tu casa, aunque me hubiera gustado que te quedaras muchos años más en Europa.

LA NOVELA DE NEYMAR

Un tema que nos mantiene expectantes es el cierre del mercado de verano en Europa, con Neymar como gran protagonista, de principio a fin, de una auténtica novela que pinta para un final de pronóstico reservado.

Será hasta el próximo viernes cuando podamos disfrutar del gran desenlace, cuando el París Saint Germain visite al Metz, en la fecha 3 de la Liga francesa.

Las lesiones que Kylian Mbappé y Edison Cavani sufrieron el domingo hacen que el técnico Thomas Tuchel quiera, ahora más que nunca, que el delantero brasileño se quede.

Sin embargo, como en todas las historias, siempre hay un villano, y hasta ahora, a ese papel le da vida el también brasileño Leonardo, director deportivo del club.

Ya lo dijo Tuchel: si por él fuera, Neymar ya habría jugado el fin de semana. Pero Leonardo no se lo permite, y así lo reveló públicamente ante los medios de comunicación.

En este desenlace debemos considerar la participación del Barcelona, Real Madrid y Juventus, equipos interesados en fichar al delantero, pero que hasta ahora no han hecho ofertas lo suficientemente atractivas como para echar a andar la maquinaria para cerrar una millonaria transferencia.

Y qué decir de los aficionados en el Parque de los Príncipes, que hace 15 días dedicaron insultos a Neymar, el fichaje más caro en la historia, luego de los 222 millones que el París Saint Germain le pagó hace dos años al Barcelona para quitárselo a la mala.

La moneda está en el aire y Neymar, en el ojo del huracán.

