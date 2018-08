Ajo y Agua | Mañana es tarde para el VAR

Parece que el VAR en México se está haciendo del rogar. Desde el torneo anterior se estaba hablando de que haría su aparición el videoarbitraje en el futbol mexicano. Finalmente, Arturo Brizio está en la mejor disposición de que sea lo más rápido posible la puesta en marcha de este nuevo sistema en nuestra competición para darle mayor justicia deportiva, que es lo que realmente se está buscando para que tanto partidos como campeonatos los ganen los que realmente lo merecen, y no exista duda alguna por equivocaciones arbitrales.

Los árbitros mexicanos deben estar contentos de tener ese tipo de apoyo, porque seguirán siendo protagonistas de este deporte, que es el más importante de todos, y ya estamos alcanzando el nivel tecnológico en el que se han apoyado con gran éxito muchos deportes que han salido verdaderamente beneficiados.

Arturo Brizio, como el principal responsable del arbitraje en nuestro país, quiere seguir teniendo pruebas, pero yo creo que las pruebas deberían sobrar si es que se involucra ya a la competición de liga actual, porque las pruebas hay que hacerlas en partidos amistosos, o en categorías inferiores, pero dada la urgencia en la que debe aparecer esta “vigilancia”, definitivamente debe implementarse ya.

Mañana es tarde, porque, obviamente, como pasó en la misma Copa del Mundo, el VAR ayudó muchísimo a todos los árbitros, y en este caso a la FIFA también, para que el porcentaje de equivocaciones fuera mucho menor.

Felicitaciones a todos aquellos que hemos impulsado. Yo desde que estaba en la Comisión de Futbol de FIFA, durante 15 años aproximadamente, fui el que más presión ejerció para que la tecnología estuviese presente en el futbol, y ahora, aquí en México, felicito a Arturo Brizio y a todos sus colaboradores, que espero sean todos los presidentes y los dueños de los equipos, para actualizarnos, como lo hacen muchos otros países que ya lo están aplicando, ya que nosotros, para alcanzar esos niveles, tenemos que imitar a los que están en primer nivel, y en este rubro no podemos quedarnos atrás, pues ya en otros aspectos lamentablemente nos hace falta copiar lo que se está haciendo bien en otras naciones, imitar y actualizarnos, como lo están haciendo otros países, y pongo un ejemplo de lo que me estoy refiriendo: la liga de España es un producto que se vende muy bien, tanto en España como en toda Europa y en el mundo entero, y ahora tienen la gran idea de que varios de los paridos de su competición liguera se hagan en ciudades estadounidenses y posiblemente canadienses, porque quieren promocionar su liga y obviamente venderla para que los ingresos que están recibiendo por la transmisión de partidos en televisión y por los acuerdos que se logren en cuanto al porcentaje de las utilidades que dejen los partidos por concepto de todos los ingresos que se obtengan por jugar en los estadios de los países mencionados, sirvan para impulsar todavía más a su liga.

¿Por qué la liga mexicana no se hace autónoma como todas las demás y promueve y vende el campeonato mexicano, especialmente cuando se tiene tan cerca a naciones poderosas como Estados Unidos y Canadá? Es increíble que no se les haya ocurrido. Creo que en lo único que piensan es en seguir explotando a la Selección Nacional, haciendo varios partidos especialmente en territorio estadounidense. Pero en la liga mexicana también se pueden organizar varios encuentros del campeonato nacional en estadios de esos países, y los millones de mexicanos y toda la gente de habla hispana que habita esas naciones asistirían en masa a estos partidos con un éxito asegurado para nuestro futbol.

España, estando más lejos que nosotros, como profesionales que son, se han adelantado una vez más en cosas en las que nosotros no hemos podido sacar partido, y no hablo sólo de encuentros amistosos contra equipos estadounidenses o canadienses. Se trata de que los equipos mexicanos jueguen en esos países para vender la liga mexicana y promover el futbol mexicano, lo que generaría grandes cantidades de recursos económicos para fortalecer las arcas de los equipos, lo que a su vez se traduciría en que los clubes nacionales puedan contratar a los mejores jugadores que hay en el mundo, para dar un golpe que tendría repercusiones en todo el planeta, pero siento que en México todavía no hay capacidad para llegar a eso.

Y no es porque no se pueda, sino más bien porque no existe el talento y la gente profesional que vea por el beneficio del futbol mexicano en términos generales.

Reitero que una medida importante para avanzar es que en los puestos clave de nuestro futbol debemos estar los profesionales que vivimos con y para el futbol, y con capacidad y conocimiento de las necesidades que hay para modernizarnos y seguir creciendo, no estancarnos como parece ser que están intentando hacerlo por algunas decisiones en las que no estamos de acuerdo, como el no descenso, y la no participación de México en torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, a nivel de clubes, y la Copa América, a nivel de selecciones.

Esos son retrocesos que no deberían permitirse ni aceptarse a los dirigentes mexicanos. Es por eso que siempre insistiré en que los que deben decidir somos los que verdaderamente sabemos de futbol.

¡Que te le digo yo!

@hugosanchez_9