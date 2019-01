Ajo y Agua | Martino no es bienvenido

Mi postura es bien conocida. Yo le daría la bienvenida con mucho gusto y respeto como persona y como profesional a Gerardo Martino si llegara a un equipo de nuestra Liga de futbol profesional, pero como bien saben, no estoy de acuerdo con la llegada del técnico argentino al banquillo de la Selección Nacional.

Y no estoy de acuerdo por diversas razones que deseo exponer en este mi espacio en el Diario de los Deportistas. En primer lugar debo insistir en que en México hay muy buenos directores técnicos para llevar a buen puerto a la Selección en su camino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además, el hecho de que Martino venga de la MLS me da muy mala sensación, pues es tanto como decir que la liga de Estados Unidos ha terminado por superar el nivel de la Liga MX, y eso de ninguna manera se puede afirmar. Es más, creo que Miguel Herrera, el actual campeón de México, cumple con los requisitos que debe tener el perfil de un director técnico de la Selección Mexicana, y el nombramiento de Miguel Herrera, por coherencia, sería una muy buena decisión.

Finalmente, creo que si nuestros federativos no vieron satisfechas sus necesidades en México, muy bien pudieron buscar en el mercado internacional a un mejor candidato, alguien con mejor cartel y con el perfil idóneo para lograr un buen ciclo mundialista con el equipo mexicano e iniciar un proceso a largo plazo, de 12 años, para lograr el tan anhelado crecimiento del futbol nacional, en una situación que definitivamente se vería reflejada tanto a nivel de Selección Nacional como a nivel de clubes.

Pero bueno, la decisión está tomada. Ahora sólo me resta solicitar que Martino tenga las mismas exigencias que un técnico mexicano cuando está al frente de la Selección Nacional, y no por ser extranjero le den libertades y le permitan excesos que con los nacionales no podemos siquiera imaginar.

Además, claro está, le deseo suerte a la Selección Nacional en esta nueva era que inicia y que tiene como meta principal la Copa del Mundo de Qatar 2022.

EL FUTURO DE LAINEZ, EN EUROPA

Uno de los temas que ha sonado fuerte en este inicio de 2019 es el de la posible transferencia de Diego Lainez al futbol europeo, y me parece que en ese asunto se debe ser muy cauto y dar pasos precisos en el camino correcto.

Lainez ha demostrado ya que tiene nivel en el futbol mexicano y que puede dar un salto en busca de mayor crecimiento, pero es ahí donde se debe tener cuidado. Me parece que el todavía jugador del América puede muy bien destacar en el futbol de Holanda y buscar un mayor desarrollo que en determinado momento lo lleve a una mejor liga.

De acuerdo con versiones de la prensa europea, el mexicano estaría en la mira del Ajax de Holanda, y me parece un buen paso en busca de la consolidación y el crecimiento personal, que al mismo tiempo se traduce en beneficios para la Selección Nacional, porque, como siempre lo he dicho, en Europa se madura más rápido y mientras más mexicanos haya en el futbol del llamado Viejo Continente, la Selección Nacional podrá tener un mejor nivel, claro está, siempre y cuando estos jugadores tengan regularidad en sus respectivos equipos.

Ahora bien, en lo personal me gustaría que Diego Lainez fuera al futbol español, pero todavía le falta madurar un poco más para adquirir la experiencia necesaria en una liga tan competitiva como la española, y si me preguntan a qué equipo, pues la respuesta es inmediata: al Real Madrid, porque siempre estaré orgulloso de que el mejor equipo del mundo tenga sangre mexicana.

REAL MADRID PERDIÓ OTRO TREN

Tras ceder el empate en su visita al Villarreal, en la que además perdió por lesión al galés Gareth Bale, el Real Madrid cayó en una nueva crisis de resultados.

Así de cruel puede ser el futbol para un equipo con la grandeza del Real Madrid, que viene de conquistar el Mundial de Clubes hace sólo unas semanas, y ahora ya está a 10 puntos de distancia del Barcelona, su acérrimo rival y líder de la Liga española.

La derrota sufrida el domingo ante la Real Sociedad, un equipo que no había ganado en el Santiago Bernabéu en los últimos 14 años, volvió a generar dudas en el equipo que dirige Santiago Solari, quien volvió a dejar a Isco Alarcón en el banco de suplentes, con todo y las lesiones de Bale, Marco Asensio y Mariano Díaz.

Lo más preocupante son las cifras de los Merengues, que suman apenas 26 goles. No tenían una cosecha tan pobre de anotaciones en las primeras 18 jornadas de la Liga española desde hace ya 25 años.

Esperemos que la llegada de volante Brahim Díaz, quien hoy fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid, proveniente del Manchester City, sea una de las soluciones en una temporada en la que el club no puede distraerse tanto mientras busca su cuarto título consecutivo en la Champions League.

Lo cierto es que aún queda media temporada, y conociendo los adentros del Real Madrid como yo los conozco, no tengo duda de que será protagonista en la lucha por el título de la Liga.

¡Que te lo digo yo!