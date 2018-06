Ajo y agua | Se calienta la Copa del Mundo

"Quiero platicarles que tuve la oportunidad de presenciar el partido España-Marruecos en un restaurante cercano a donde estamos hospedados mi esposa, mis hijas y yo, muy cerca del Kremlin, en una zona muy bonita de Moscú. Y vivimos el encuentro con mucha emoción y nerviosismo, ya que obviamente estábamos apoyando al equipo ibérico”

La Copa del Mundo está cada vez más caliente. Estos terceros partidos que van definiendo quiénes son los que pasan a la siguiente ronda, han sido colocados a la misma hora para evitar trampas, y hasta ahora la lógica va imperando: Rusia calificó por sus dos triunfos iniciales y Uruguay, con mayor calidad, talento y experiencia, avanza en el primer lugar del Grupo A, y esto indica, claro está, que los partidos cardiacos que se celebraron en el Grupo B iban a esclarecer a los rivales de Uruguay y Rusia, respectivamente, en la ronda de octavos de final.

La adrenalina estuvo por todo lo alto en esta jornada, porque hasta el último momento España pudo colocarse en esta primera posición por diferencia de goles y esto le permite enfrentarse a Rusia y no a Uruguay.

Por obvias razones que ya comenté anteriormente, en teoría el equipo ruso es menos complicado que los charrúas, y eso los españoles lo saben muy bien.

El penalti que no pudo anotar Cristiano Ronaldo por el acierto del portero, significó que Portugal quedara en segundo lugar y ahora enfrentará a Uruguay, un rival que, estoy convencido, tanto Portugal como España deseaban evitar para enfrentarse a los organizadores de esta Copa del Mundo.

Quiero platicarles que tuve la oportunidad de presenciar el partido España-Marruecos en un restaurante cercano a donde estamos hospedados mi esposa, mis hijas y yo, muy cerca del Kremlin, en una zona muy bonita de Moscú. Y vivimos el encuentro con mucha emoción y nerviosismo, ya que obviamente estábamos apoyando al equipo ibérico.

Imaginen cómo estábamos viendo con desesperación cómo se encontraba España por debajo en el marcador en dos ocasiones y que el primer lugar del grupo se estaba escapando.

El equipo marroquí, ya eliminado, estaba jugando su partido como si fuera la final de la Copa del Mundo.

Era obvio que ellos, con sus actitudes, querían ganar a como diera lugar, utilizando en muchas ocasiones la rudeza como su arma favorita.

Es normal pensar que para ellos ganarle a España era un súper éxito, pero menos mal que la justicia deportiva, incluyendo al VAR que permitió dar por válido el gol de Iago Aspas, ya que ese gol le dio la primera posición del grupo, lo que permitirá a España jugar contra quien deseaba la siguiente fase.

Marruecos, en sus anteriores partidos, había jugado bien como para merecer mejores resultados, ya que su primer partido, contra Irán, mereció no perder, y contra Portugal pasó algo similar, pero ya viéndose fuera de este campeonato quería por dignidad y por orgullo quitarse de encima ciertos complejos que siempre han tenido hacia los españoles, para así amargarles el momento y quitarles la posibilidad de clasificar en primer lugar del Grupo.

MÉXICO PUEDE SER CAMPEÓN

Qué injusto y qué raro es a veces el futbol, ya que la Selección Nacional Mexicana, después de ganar los primeros dos partidos de esta Copa Mundial de Rusia, tiene el riesgo de quedar fuera si los resultados son adversos, ya que el empate, y obviamente el triunfo, nos darían la primera posición del grupo, y eso sería algo muy importante para aspirar a conseguir una de las metas que es llegar al famoso quinto partido jugando en un Mundial fuera de México.

Todo lo que estamos viviendo estaba con anterioridad presupuestado, por lo menos de mi parte, ya que presentía que perderíamos con Alemania, le ganaríamos a Corea, y nos jugaríamos la clasificación contra Suecia, pero tenemos una ventaja añadida, que el empate nos da este hándicap que hace transmitir que la presión está del lado nórdico, ya que ellos tienen que ganar sí o sí para calificar.

Si México estuviera en otro grupo, con esos mismos seis puntos ya hubiéramos calificado, pero el hubiera no existe ni en el futbol ni en la vida, y la realidad, aunque sea injusta, podemos quedar fuera.

Como mexicano quiero que México gane el partido, obviamente, y que sigamos adelante en este campeonato, y que se pueda hacer historia, pero lo que más gusto me ha dado hasta el momento es que después de ganarle a Alemania, ya no soy el único loco que dice que los mexicanos podemos ser campeones del mundo, pero para ello yo necesitaba y exigía que se me diera un periodo de tres mundiales; así podría conseguirlo.

Ahora veo con envidia que no sea yo quien esté en el banquillo de la Selección Nacional de México.

Por otro lado, me siento contento de que muchos otros, después del triunfo sobre Alemania, piensan, incluyendo al “Chicharito” y a muchos jugadores más, en que debemos creernos de verdad esa posibilidad de ser campeones del mundo.

