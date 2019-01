Anáhuac Global | El muro: sinónimo de reelección

Por: Analicia Ruiz

La estrategia por ganar la batalla entre la Cámara de Representantes y el Presidente Donald Trump parece estar funcionando a favor de Trump. La disputa es por la negativa de los demócratas a autorizar los recursos para construir el muro fronterizo que ha sido la constante propuesta desde su campaña presidencial. Y parece estar funcionando porque le ha permitido a Trump demostrar a sus votantes su compromiso por cumplir sus promesas de campaña y renovar su cercanía con ellos.

La negativa de autorizar 5 mil millones de dólares para la construcción del muro por parte de los representantes demócratas ha llevado a la no aprobación del presupuesto anual y, en consecuencia, el cierre por más de tres semanas de parte del gobierno. Los demócratas han ofrecido únicamente mil 300 millones para incrementar la seguridad fronteriza. Este cierre parcial ha afectado a más de 800 mil trabajadores que no han recibido sueldo o no se han podido presentar a su trabajo.

Desde 2014, cuando anunciara su intención de contender por la presidencia, Trump comenzó a presentar el tema migratorio y, en específico, la construcción del muro de concreto para evitar la llegada de inmigrantes indocumentados. A través de tuits Trump mencionaba que los inmigrantes traían drogas y crimen a los Estados Unidos. Esta posición le sirvió como argumento atractivo dentro de su campaña que lo llevó al triunfo electoral. A más de dos años de su triunfo, y frente a la pérdida de la mayoría en la Cámara de Representantes, esta misma premisa es la que le está permitiendo acercarse nuevamente para recuperar su popularidad entre los que lo llevaron al triunfo.

Esta estrategia se observa a través de los más de sesenta tuits publicados por Trump relacionados con el muro desde que comenzara la batalla frente a los representantes demócratas, comparado con menos de cuarenta que divulgara durante de noviembre y octubre de 2018 y con los menos de diez en enero de 2016. Uno de los tuits que alcanzó mayor interacción en el pasado diciembre fue el que menciona que el presidente y Michelle Obama construyeron una barda de más de tres metros en su mansión de Washington DC y que está de acuerdo que es para su seguridad. Y que Estados Unidos necesita algo similar pero en una mayor dimensión.

Esta maniobra arriesgada por ganar popularidad puede ser la salida triunfal de Trump o, de no salir victorioso, arrinconarlo a una posición de debilidad y de perdedor. En 2015, cuando Trump dijo, vía un tuit, que iba a construir un muro sí o sí, y que México pagaría por el muro, que recordaran sus palabras, se puso la soga al cuello frente a la posibilidad de que no lo lograra. Recientemente, en un giro a su postura inicial radical y buscando salir triunfante, cambia la narrativa diciendo que con las ganancias de la renegociación del Tratado de Libre Comercio México estará pagando por el muro.

Es evidente que Trump considera que la postura radical y su confrontación con los demócratas le dará la victoria política que le permitirá la posibilidad de reconstruir su popularidad entre sus votantes que le permita reelegirse para un segundo periodo presidencial.

*Profesora de la Facultad de Estudios Globales. Universidad Anáhuac México