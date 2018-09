Arte y academia | Un emotivo homenaje a Hugo Gutiérrez Vega

Por: Ana María Longi

El poeta, diplomático, abogado, catedrático universitario, traductor, periodista y actor fue recordado con admiración, respeto y amor, en importantes ámbitos culturales, artísticos, educativos, académicos y diplomáticos; a tres años desu fallecimiento ocurrido a los 81 años de edad, el 25 de septiembre de 2015. El tan amado como inolvidable intelectual jalisciense (Guadalajara, 20 de febrero de 1934); sumó a su ejemplar trayectoria profesional, un valioso respaldo de conocimientos como licenciado en Derecho y Letras Inglesas en la Universidad de Roma y de Sociología de la Comunicación en Londres.

Fue, además, miembro del Servicio Exterior Mexicano durante 35 años, de 1963 a 1998. Agregado cultural en Roma; consejero cultural en Londres y España; ministro de asuntos culturales en Washington; cónsul de la Embajada de México en Río de Janeiro y embajador en Grecia, entre otros espacios disciplinarios dentro de sus muy extensas actividades profesionales, como el haber sido elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua en el 2011, donde ocupó la silla 34; así como del Seminario de Cultura Mexicana.

Entre sus muchísimas obras poéticas publicadas, sumamos: "Información y sociedad" (1974), "Cuando el placer termine" (1977), "Las peregrinaciones del deseo", "Georgetown blues y otros poemas", integradas éstas a las del siglo XXI como: "Esbozos y miradas del bazar de asombros" (2006) y; "Antología con dudas" (2007). No obstante existe otra faceta, que fue altamente significativa:Su indiscutible belleza física dentro de la actuación teatral y cinematográfica practicada por muchos años; y, ese su tan singular timbre de voz. Cualidades, que el Doctor Hugo Gutiérrez Vega, mostró siempre públicamente, dentro de la más connotada sencillez y naturalidad, enalteciendo, sin jamás proponérselo, su conjuntiva elegancia.





TIMBRE Y DICCIÓN PERFECTOS

México, entonces, lo recordará, siempre así: "Dueño de una hermosa y masculina voz, donde la armonía,la música, el volumen, la dicción, las medidas tonales, y los tiempos tanto en fuerza como en suavidad, entre vocablos, frases y oraciones; constituían siempre una fuerza complementaria especial, propia del más alto histrionismo.Privilegio éste muy aparte, de las temáticas que él solía estructurar a la perfección y en las que expresaba con fundamento y sabiduría, sus amplísimos conocimientos hacia públicos tan cultos como numerosos que solían absorber con interés y sensibilidad, supoderosa sapiencia.

Así,a escasos días de su aniversario espiritual, Don Hugo fue recordado no sólo por su Cultura, sino por sus grandes dotes de declamador, mostrados en encuentros internacionales de poesía; donde el Poeta, honrando a Quevedo,pronunció, una de sus Odas:"¡Ah, la vida!"...¿Nadie me responde? ¡Aquí, los antaños que he vivido! ¡La Fortuna mis tiempos ha mordido!; ¡Las horas mi locura las esconde!. ¡Que sin poder saber cómo ni a dónde, la salud y la edad se hayan huido! ¡Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde¡".

