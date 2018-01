Así lo dice La Mont | Buchanan, Harding Trump

Peor mandatario: Así fueron evaluados en el libro "Los Mejores y Peores presidentes estadounidenses" como sobresalientes Abraham Lincoln, George Washington, Theodore Roosevelt como los peores James Buchanan, Warren Harding, Andrew Johnson y Donald Trump, quien al cumplir 72 años fue examinado por el médico militar Harold Bornstein en un nosocomio militar antes que anunciara su posible regreso al Acuerdo de Cambio Climático, Paris.

Caos: Los lastres que antecedieron a Trump fueron Warren Harding y Andrew Johnson quien no impidió el movimiento secesionista y fue objeto de mayores vetos por sus recurrentes desavenencias con el Congreso. Ambos casos parecieron irreflexivos ante el arribo el 20 enero 2017 de Trump, el presidente con mayor edad en la historia de la Casa Blanca, sin descartar que muestre el mismo síntoma depresivo que llevó en 1972, al candidato demócrata a la vicepresidencia Thomas Eagleton, a dimitir después de ocultar una recaída depresiva.

Salud: Quien subió al debate del estado físico y emocional de Trump fue el coordinador de los 241 diputados republicanos Paul Ryan para quien no pasó inadvertido el deceso en 1841 del presidente William Henry Harrison por neumonía y solo con un mes en funciones. Una causa de la ansiedad Trump fue perder por 2.9 millones de sufragios la elección abierta ante la demócrata Hillary Clinton no así los 270 votos del Colegio Electoral distribuidos en Florida, Texas y Nueva York.

Give up?: Algo redimible del primer año de "Trump nunca se rinde" fue que, contrario a su temple, no persuadiera al ex Consejero Nacional de Seguridad Michael Flynn a decir la verdad sobre sus contactos con el ex embajador ruso Sergei Kislyak, una situación similar que enfrenta al procurador Jeff Sessions con el Fiscal Especial del Rusiagate Robert Mueller, incluido su ex Publirrelacionista de Breitbart News Steven Bannon quien coadyuvó a la victoria en las elecciones primarias del 2016 sobre otros 14 precandidatos republicanos.

Nacionales: El secretario del SMSEM Abraham Saroné junto con Jaffet Millán de Educación, resaltaron la cooperación que permite al estado mantener el liderazgo nacional en las últimas evaluaciones… Sos chiapaneco: Frente a la imposición del PRI-PVEM Chiapas del senador Roberto Albores Gleason están prendidos los focos rojos de una entidad que conoció su primera alternancia en 2000 con Pablo Salazar Mendiguchía…¡No reelección! En Ciudad Juárez de Armando Cabada en cuya gestión se disparó la delincuencia como robo de vehículos y abierta crítica del cetemista Doroteo Zapata. Sin cargos de elección popular, que en la perspectiva del albiazul Jorge Espinoza Cortés, le impedirán una reelección además de su cuestionado proyecto Juárez Iluminado.