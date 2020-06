Así lo dice La Mont | Presidente Biden, Covid-19, AL y O’Shea

¿Renuncia o despido? Aunque el presidente Trump nunca aclaró si fue la primera o segunda vía aplicada a su ex consejero de Seguridad Nacional, John Bolton (JB) promotor del duro enfoque hacia Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y Corea del Norte; este respondió con la publicación de su libro The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: Memoria de la Casa Blanca) cuyo daño colateral y la propagación del Coronavirus impedirán la reelección del mandatario republicano.

Caso México: JB lamentó que Trump optará en el manejo de las caravanas de migrantes procedentes de México por su yerno Jared Kushner y no la Secretaría del Interior Kirstjen Nielsen ubicada en esa posición por el jefe de la Oficina Presidencial el general John Kelly quien por esa decisión dimitió, junto con su pareja sentimental, a su encargo.

Negro de Trump: El capítulo lamentable de “La Habitación” es la relación con China, cuando Trump reitera su animadversión a los musulmanes al consensar con su similar Xi Jinping que el jefe del Partido Comunista en Xinjiang el general Chen Quanguo quien en 2016 aplastó la revuelta de los monjes budistas inmolados en el Tibet, procediera contra los 11 millones de uigures en su condición mayoría étnica china. El Partido Comunista de China nunca fue así y llegó a tolerar a los 55 grupos étnicos del país pero después del aval de Trump ahora pugnan por la identidad homogénea china.

Regresan demócratas: Conforme a las encuestas de la Universidad de Quinnipiac que en 2016 anticiparon la victoria de Trump sobre Hillary Clinton a cuatro meses de la elección presidencial EU el ex vicepresidente Joe Biden mantiene una ventaja de 11 puntos que ampliará conforme aumentan las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd y la pandemia cobre hasta 200 mil vidas en septiembre-octubre lo cual continuará erosionando la credibilidad de Trump.

Política y salud: Dos ex secretarios de Salud encabezaron el Estado de México, Gustavo Baz y Jorge Jiménez Cantú quienes en tiempos de crisis aplicaron una frase que después hizo suya el oncólogo y ex presidente de Uruguay Tabaré Vázquez “Ni en la soledad del hogar por la enfermedad bajaría la guardia para servir a mis pacientes”, la cual aplica el secretario de Salud de Edomex, Gabriel O´Shea Cuevas quien pese que el 11 de junio dio positivo COVID-19 desde su confinamiento instruye a su personal a no bajar la guardia en una entidad convertida en epicentro de la pandemia…Tlaxcala: El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) capitalino fue el único en el estado, seleccionado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) para el programa Centros Territorio Joven 2020 (Clubes por la Paz). Por tercera vez se obtiene ese beneficio.