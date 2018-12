"LAS CIUDADES TIENEN LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR ALGO PARA TODO EL MUNDO…





Sólo porque, y sólo cuando, se crean para todo el mundo". Jane Jacobs.

He de confesar que amo mi Ciudad, esta ciudad caótica y complicada en la que nací y he vivido siempre; con sus innumerables problemas, conflictos viales, la imparable actividad propia de las grandes urbes… con todos sus bemoles, igualmente ofrece un sinnúmero de atractivos y distracciones en todos los ámbitos, lo cual me lleva a hacer impensable –hasta ahora-, emigrar a cualquier otra parte del territorio nacional.

A través de estos 56 años, he tenido oportunidad de pasar muy diversos sucesos y etapas propias de la vida citadina, contemplando inclusive en forma personal el drama de la inseguridad; sin embargo, hasta hace poco tiempo, aunque se daba, este no era un problema mayor; fue hasta el nefasto período de gobierno de Miguel Ángel Mancera en que predominó la corrupción y la ineptitud, lo cual dio lugar a la mafia y a la delincuencia para que se apoderaran de las calles y ubicarnos hoy en el nivel de violencia que prevalece.

El pasado 5 de diciembre, tomó posesión como Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum quien, pese a la infinidad de conflictos en su contra luego de los acontecimientos derivados del sismo del 19 de septiembre del 2017 particularmente en el Colegio Rebsamen –del que ordenó investigar a fondo-, logró triunfar en la elección al cargo el pasado 1 de julio.

A decir verdad, su discurso –pese a largo y un tanto tedioso derivado del tono en que fue pronunciado-, fue claro y contundente respecto a sus pretensiones sobre la Ciudad de México, a la que dibujó como “el lugar ideal para vivir”, una vez que ella logre dar un nuevo rostro…

Entre las acciones anunciadas, decretó la eliminación del Cuerpo de Granaderos, aunque no expuso quién atenderá problemas de manifestaciones, motines o disuasión; pero además, se cancelarán las fotomultas, no habrá más impuestos y el predial será recalculado a la baja.

Respecto a trámites para abrir un negocio, estos se podrán realizar en línea, se dará marcha atrás a la concesión de deportivos, a semejanza de Los Pinos, el Autódromo Hermanos Rodríguez será abierto al público y, a efecto de fomentar el deporte e ir en línea a la vez con las preferencias del Primer Mandatario López Obrador, se darán clases de beisbol gratis a todo el mundo.

Sobre el tema del ambulantaje al que atribuyó ser consecuencia de la economía neoliberal que inhibe la creación de empleos y lanza multitudes a la informalidad, propuso ordenar una actividad económica, la cual al día de hoy ha servido para dotar de poder a algunos líderes a cambio de los consabidos moches que se pagan a las autoridades.

Destacó su pretensión de viajar –de vez en cuando-, en Metro y Metrobus; trabajará de lunes a lunes, y prometió abrir un mecanismo para hacer denuncias anónimas en contra de funcionarios corruptos. Además, se revisará la estructura de todas las escuelas públicas; se darán recursos a los padres de familia para mantenimientos menores de los planteles y se terminará con la mafia con los bomberos arguyendo igualmente que no habrá más corrupción inmobiliaria.

Coincidimos con la doctora Sheinbaum respecto a la urgencia de limpiar, capacitar y mejorar en todos aspectos a las corporaciones policiacas; no obstante, sabemos que el mejor remedio para una urbe enferma por la criminalidad es la ocupación, por lo que no omitió referir la apertura de opciones de trabajo, culturales y educativas para los jóvenes, dado que “es entre la juventud donde las mafias reclutan a sus sicarios porque la miseria, la falta de escolaridad y de otras actividades reduce a los muchachos a la desesperanza o, peor aún, a la desesperación”.

A la par de la inseguridad, se contemplan otros problemas como el de la movilidad, para lo cual anunció la adquisición de autobuses, tranvías y trolebuses, la construcción de teleféricos y la rehabilitación del metro… Se duplicará el presupuesto de la Secretaría de Cultura local, lo cual implica apertura de propuestas educativas.

Respecto a la recolección de basura, dijo, no podrá seguir manejada por las mafias y su industrialización que actualmente está en manos de particulares habrá que modificarse; habló también del deteriorado estado del pavimento citadino, del robo de placas y monumentos de bronce. Sobre el programa El Médico en tu Casa, ahora será sólo para los viejitos; respetará el derecho al aborto; saneará los ríos de la capital y fortalecerá el financiamiento para modernizar los tres zoológicos de la capital.

En fin, La Jefa de Gobierno se refirió a una auténtica Metrópoli a la altura de las circustancias de un México actual, que todos deseamos logre… De que se oye bonito, así se escucha, pero habrá esperar y ver resultados. Prometer no empobrece… Así sea!!!

gamogui@hotmail.com