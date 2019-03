¿Cómo dijo?                

¿Lo hizo a propósito o adrede?

A veces pasa. Llegó uno de mis hijos llorando de la escuela, porque uno de sus amiguitos —¡qué amiguitos!— tiró su lonchera al piso y se rompió… la lonchera. “M’hijito, pues ahí tienes otra lonchera, ya no llores…” le dije yo tratando de que dejara de llorar. “Es que esa era mi lonchera favorita del mundo entero” me responde mi hijo, dramatizando un tanto exagerado, considero yo. Le pregunto: “¿Y fue un accidente o tiró tu lonchera a propósito?” Con gran pesar, me responde: “pues, no sé si lo hizo a propósito o adrede…”

Lo dijo tan seguro que me quedé pensando un momento si lo que escuché era correcto. ¿Es lo mismo “a propósito” que “adrede”? Pues sí, incluso la Academia Española las pone como frases equivalentes… y se me hace que lo hace a propósito para no tener que explicar más a fondo. Bueno, la frase “a propósito” es francamente obvia, porque al aplicarla estamos diciendo que hacemos algo deliberadamente, con un propósito en mente y con esa intención. Pero, ¿qué pasa con “adrede”?

Ahí es donde nos metimos un poco más en el origen de esta palabra y nos encontramos con que hay una buena cantidad de teorías sobre su origen. Yo empecé a buscar información de la palabra con la noción de que podría ser de origen árabe, porque ese es el origen de muchas palabras que empiezan con “ad” y con “al”. Lo que encontré es que es una palabra que ya tiene sus añitos, porque hay evidencias de que se usaba allá por los años 1600. Sebastián de Covarrubias, que era un reconocido lexicográfico y criptógrafo, era de los que ya reconocía a la palabra “adrede” con el significado de “a sabiendas” y que venía del italiano et dritto que quiere decir “directamente”.

Este cuate Covarrubias también planteaba que el origen bien podía ser a partir del árabe, —como había pensado yo— específicamente del verbo dari que significa “saber”, entonces “a-drede” significa “a sabiendas”, o sea que al hacerlo adrede, lo haces a sabiendas de las consecuencias que tu acción puede causar.

Como “cosa hecha adrede”, siguieron proliferando por ahí diversas hipótesis del nacimiento de esta palabrita, hasta que un día llegó el maestro de maestros, el mero mero Joan Corominas —el mejor etimólogo y lexicógrafo de la era moderna— y dijo: “Muchachos, se me hace que han estado ‘razonando fuera del recipiente’ y lo peor es que lo hacen adrede. La palabra “adrede” no viene de ninguna de esas fuentes”.

¡Tómala maistro! ¿Entonces de dónde viene “adrede”? Según Corominas, la palabra viene del gótico rhets y tuvo sus buenas modificaciones hasta que llegó al latín medieval —que ya está más reconocible para nosotros— en forma de la palabra redum y de ahí se esparció a idiomas como el francés y alemán de diferentes maneras. Al final del largo camino recorrido por esta palabra, en alemán antiguo llega como at red que significa “en consulta”, para luego convertirse en atrede y luego en el castellano a “adrede”.

¡Uf, qué viajesote el de esta palabra! Así es con el lenguaje y es interesante conocer las largas travesías que han atravesado muchas de las palabras comunes para que las podamos usar en la actualidad.

Y a propósito ya voy cerrando mi comentario, compartiéndole a usted otras maneras de decir adrede, como: deliberadamente, exprofeso, expresamente, intencionalmente y muchas más.

Usted conoce otras, ¿verdad?

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Juliana Almaguer pregunta: ¿Por qué se les llama así a los cítricos, como la naranja o el limón?

RESPUESTA: Porque estas frutas son de la familia de la “cidra”, una fruta parecida al limón y que de ahí nace la palabra cítrico. No se debe confundir con la “sidra” que es una bebida hecha a base de manzana fermentada.

AHORA PREGUNTO: A los que comparten una mesa para comer, se les llama comensales. De acuerdo con las raíces de la palabra ¿qué es un comensal?

El que comparte con otro el pan y la sal.

El que viene especialmente a comer y después se va.

El que comparte con otros un techo.

El que comparte con otros una mesa.

RESPUESTA: d. La palabra comensal no viene del verbo comer ni del sustantivo sal. Se deriva del latín “con mensa” que significa “el que comparte la mesa con otro”.

Me despido con esta reflexión: la memoria es grande en recuerdos por lo que muestra, pero es más grande por lo que esconde ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.