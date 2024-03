Conozca los nombres de los principales candidatos para elecciones 2024

Más de 95 millones de mexicanos se alistan para acudir a las urnas el próximo 2 de junio para elegir a quien será la o el presidente número 66 del país, pero qué cargos estarán en disputa y cómo se unieron los partidos políticos para participar. Veremos.

Esta elección se considera la más grande de la historia, porque, además del jefe del Ejecutivo, también se renovará el Congreso de la Unión, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como los Congresos locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. En total se elegirán más de 19 mil cargos.

Morena, PT y el Partido Verde Ecologista registraron la coalición Sigamos Haciendo Historia, de forma total para la Presidencia con Claudia Sheinbaum como candidata y parcial para el Congreso, es decir para 48 senadurías y 255 fórmulas para las diputaciones.

En tanto, PAN, PRI y PRD registraron la coalición Fuerza y Corazón por México, para la Presidencia con Xóchitl Gálvez como su abanderada, así como 60 fórmulas para senadurías y 253 fórmulas de diputaciones.

Así que la alianza “Sigamos Haciendo Historia” irá en 24 estados para la elección del Senado de la República.

Al no lograr acuerdo, Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo no tendrán coalición en los estados de Chiapas, Baja California, Guanajuato, Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala. Corresponderá al partido con más presencia en la entidad quedarse con la primera fórmula al Senado.

En los 24 estados donde sí habrá alianza, Morena encabezará la primera fórmula: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Por su parte, el PVEM encabezará la coalición al Senado en primera fórmula en Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán. En tanto, el PT hará lo propio en Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas.

Respecto a la elección para renovar la Cámara de Diputados, “Sigamos Haciendo Historia” irá en 255 circunscripciones uninominales, únicamente en Tabasco, entidad natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, no logró acuerdo de unificación.

Por su parte, la coalición parcial Fuerza y Corazón por México, conformada por PAN, PRI y PRD contenderán juntos en 253 de 300 distritos y 30 de 32 fórmulas al Senado, además de la Presidencia de la República.

De acuerdo con el convenio, las únicas entidades en las que no irán juntos para competir por el Senado de la República serán Oaxaca y Tlaxcala.

Movimiento Ciudadano decidió ir solo en las elecciones y su candidato a la presidencia es Jorge Álvarez Máynez.

Así que el reloj corre y la cita electoral de México está cada vez más cerca, por lo que políticos destacados y algunos polémicos ya están en plena campaña electoral.

Destacan los nombres, por el lado del PAN de sus candidatos a diputados de Josefina Vázquez Mota, Jorge Romero, Margarita Zavala, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Triana y Gabriel Cuadri, el exdirigente blanquiazul Germán Martínez y el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entre otros.

Y para el Senado Marko Cortés, el excandidato presidencial Ricardo Anaya, la senadora Lilly Téllez y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

Mención aparte merece Sinaloa, donde el PRI, PAN y el PRD se aliaron con el Partido Sinaloense que es considerado como el mejor partido de México. Ahí destaca el nombre de Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder de este instituto que va como candidato a diputado federal por el distrito 5.

Por su parte, el PRI postulará a 70 legisladores, algunos de ellos son: Rubén Moreira, Blanca Alcalá, Carolina Viggiano, Ana Lilia Herrera, Pablo Gamboa, Idelfonso Guajardo y Ernesto Gándara.

El PRD impulsa 16 diputaciones, como la de Luis Espinoza Cházaro y Miguel Ángel Mancera.

Y para el Senado destaca el nombre de Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Aceves del Olmo.

Por parte, Morena definió para el Senado al excanciller Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, el exgobernador del PAN, Javier Corral, el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer Verdugo y Omar García Harfuch.

Susana Harp, la actual senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, la senadora Geovanna Bañuelos, el vocero de presidencia, Jesús Ramírez, Epigmenio Ibarra y Rafael Barajas El Fisgón.

En el caso del Senado de la República, algunas de las candidaturas de Movimiento Ciudadano son: Clemente Castañeda. (Suplente: José Manuel Del Río Virgen), Alejandra Barrales, Luis Donaldo Colosio. (Suplente: Dante Delgado), Amalia García, Sandra Cuevas y Fernando García Cuevas, entre otros.

¿Y en la Cámara de Diputados? Destacan los nombres del actual coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Egresos durante la gestión de Marcelo Ebrard, y su suplente es el sobrino del mismo excanciller, Sebastián Ebrard Lestrade. Además de Jesús Valdes Peña.

Se encuentra también Alfonso Ramírez Cuéllar, operador en la actual campaña de Claudia Sheinbaum, Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Así como, la senadora y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el actor Sergio Mayer Bretón, el ex priista Fernando Castro Trenti, el ex panista Manuel Espino y el ex perredista Víctor Hugo Lobo.

También el general en retiro Luis Arturo Oliver Cen, el líder del PES, Hugo Erik Flores Cervantes y Daniel Asaf Manjarrez, jefe de Ayudantía del presidente López Obrador.

En Movimiento Ciudadano para la Cámara de Diputados destacan los nombres de Patricia Mercado, Claudia Ruiz Massieu, Paola Longoria, Ivonne Ortega Pacheco, Rocío Blanquells Núñez, Kenya Cuevas Fuentes y Laura Hernández, sólo por mencionar algunos.

Mientras que los candidatos donde se renovará la gubernatura son: En Chiapas por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), Eduardo Ramírez, Olga Luz Espinosa Morales, será la candidata de la oposición y por Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Mandujano.

En la Ciudad de México la disputa se dará entre Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski.

Guanajuato: Libia García Muñoz Ledo, de la coalición Fuerza y Corazón (PRI, PAN y PRD); Alma Alcaraz Hernández, de la coalición Morena, PVEM y PT, y Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano.

Jalisco la candidata de Morena-PT-PVEM es Claudia Delgadillo González, Laura Haro, competirá por el PRI-PAN-PRD y Pablo Lemus de MC.

En Morelos las candidatas son Margarita González Saravia (Morena, PT y Verde); Lucía Meza Guzmán, por PRI, PAN y PRD, y Jessica Ortega, por Movimiento Ciudadano

Puebla será disputada por Alejandro Armenta de Morena, PT, PVEM, Eduardo Rivera Pérez, de la alianza PRI, PAN y PRD y por Movimiento Ciudadano: Fernando Morales Martínez.

Veracruz, Morena, PT, PVEM y un partido local registraron a Rocio Nahle, “Fuerza y Corazón por Veracruz” integrada por PAN, PRI y PRD, José Yunes y de MC, Polo Deschamps.

Tabasco: Javier May, candidato de Morena, Lorena Beaurregard, candidata por el PAN, Minés de la Fuente, Movimiento Ciudadano y Juan Manuel Fócil del PRD.

Yucatán: Renán Barrera Concha, candidato del PRI, PAN y PANAL, Joaquín "Huacho" Díaz, candidato de Morena-PT-PVEM y Vida Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano.