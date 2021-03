Construyendo sororidad en 50más1

Hace dos años María Elena Orantes concretó una increíble idea, constituir una red de mujeres diversas y plurales, que mantuvieran relaciones entre si, abordando asuntos coyunturales que nos preocupan a todas e influir en determinados asuntos, tener reuniones con diversas personalidades, para ir construyendo desde esta red, compromisos a favor de las causas de las mujeres. Esto pudo ser posible con la conducción acertada y generosa de la Nena Orantes, quien funge como Presidenta de 50más1.





Aquí estamos mujeres de distintas esferas, trayectorias, historias, de diversos partidos políticos, sin partido; empresarias, artistas, políticas, legisladoras, ex legisladoras, candidatas de todos los partidos, integrantes de organismos electorales, del poder judicial, funcionarias; mujeres que sabemos que nuestras diferencias nos dividen y eso hace propicio que la concreción de nuestros derechos siga retrasándose. Mujeres que sabemos que la unión hace la fuerza. No todas son feministas, las hay ateas y creyentes. En el debate de las ideas, de las diversas posiciones políticas, incluso en temas como la interrupción del aborto, hemos pactado oírnos con respeto. Hemos dicho que el avance en el ejercicio de nuestros derechos y para ser reconocidas como sujetas de derechos plenos, se requiere estar unidas. Es un pacto entre nosotras y todas ponemos nuestra voluntad genuina de escuchar a la otra.





Por eso no hay tema en la coyuntura que afecte los derechos de las mujeres en donde no nos pongamos de acuerdo para elevar nuestra voz apoyando a otras mujeres que nos necesitan, que sepan que no están solas.





En estos dos años de la AC 50mas1, nos hemos reunido con los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, con funcionarios de procuración de justicia para pedir cuentas sobre casos de violencia en contra de las mujeres. Hemos estado junto con otras organizaciones impulsando la paridad. También apoyando a las legisladoras locales en su tarea de legislar contra la violencia política contra las mujeres en razón de su género. Hoy funcionan más de 20 capítulos estatales y 11 Comisiones temáticas, con foros y reuniones de análisis sobre diversos asuntos. Ahí han pasado especialistas sobre COVID-19 o por IVA 0 en artículos menstruales.





Contundentemente hemos dicho ningún violador puede ser gobernador por el caso de Salgado Macedonio en Guerrero, y que se debe garantizar justicia para las víctimas; a ellas no se les puede dejar solas: exigimos de la autoridad medidas cautelares porque lo que han hecho, puede tener consecuencias para su integridad física.





En el segundo aniversario nos reunimos la mayoría de las más de 200 integrantes de manera virtual y la directiva nacional de manera presencial. No podíamos dejar pasar este aniversario sin que insistiésemos en que en estas elecciones se debe garantizar la Igualdad sustantiva de manera que invitamos a las presidencias de los partidos a signar su compromiso con el Acuerdo Por la Democracia Paritaria, ahí estuvieron firmando este Acuerdo los presidentes del PRI, PAN, PRD, MC y Fuerza x México. También se presentó la campaña “Que el cubrebocas no calle tu voz” con una orientación precisa sobre cuáles instrumentos legales existen para que cualquier mujer que compite tenga la información sobre sus derechos políticos y electorales.





Así construimos sororidad desde 50más1.