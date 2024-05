Covid, trágico periodo de un gobierno oscuro

Los errores del gobierno de López Obrador le están alcanzando a meses de irse. Uno de los asuntos más sensibles tiene que ver sobre cómo enfrentó la pandemia del Covid-19.

El informe de la Comisión Independiente de Investigación Sobre la Pandemia de Covid-19 en México evidencia que las muertes en la pandemia, fue excesiva. De los 833 mil 473 decesos, un tercio no debieron ser. La pandemia dejó en la orfandad a 215 mil 281 niñas y niños. También mostró la gran irresponsabilidad de quien ya se va; López Obrador tenía todo para hacer bien las cosas; pero no quiso observar lo que pasaba en el mundo.

Mientras en Asia y Europa imponían las medidas de aislamiento, el Presidente de México dijo que el Covid no era una enfermedad “terrible” o “fatal”, “ni siquiera equivalente” a la influenza. Llamó a serenarnos, a seguir abrazándonos, y recomendó leer “El amor en tiempos del cólera” de García Márquez, cuando todo mundo, literal, recomendaba no tocarse, usar jabón y alcohol para la higiene de las manos y nunca dejar de usar el cubrebocas. El empleado que se esforzó para concretar el pensamiento arcaico y alevoso de su jefe, se atrevió a decir ya declarada la pandemia, que López Obrador podía seguir normalmente en giras porque “la fuerza del presidente es moral, no una fuerza de contagio”. Si, me refiero a Hugo López Gatell, el científico que se ganó el mote popular de “Dr muerte” porque dejó de ser epidemiólogo, para ser el palero que no necesitábamos. El Covid-19 no fue una novela de amor.

México fue el país con más decesos entre el personal de salud en el mundo; 4 mill 843 muertes. Esta investigación nos recuerda que desde finales de marzo del 2020 hubo manifestaciones de personal médico evidenciando no tenían capacitación sobre cómo enfrentar la pandemia y reclamaron que no tenían los insumos básicos para atender a las y los enfermos. Un ejemplo de ello, fue la disparidad en el número de decesos en las instituciones de salud pública como el IMSS.

A Claudia Sheinbaum se le reclama en esta campaña, la decisión que tomó en la Ciudad de México por el uso de Ivermectina como parte del kit de atención en casa; el Informe señala que esta decisión “es inseparable del contexto de la segunda y más fuerte oleada de contagio y mortalidad en la Ciudad” donde además se sufrió falta de camas en hospitales y una escasez de oxígeno. También en lugar de poner el semáforo en rojo frente a la ola de diciembre 2020, se puso en color naranja.

Es verdad que la pandemia tomó por sorpresa a todo el planeta, sin embargo la falta de reestructuración del sistema de salud colapsado por la desaparición del Seguro Popular, antes de la pandemia, “exacerbó los resultados negativos”, nos explica este informe que tuvo como coordinador al doctor Jaime Sepúlveda y al doctor Mariano Sánchez al frente del equipo de investigación.

El fracaso del gobierno de López Obrador en la atención de la pandemia tuvo que ver por la subestimación de la gravedad de este virus, por la centralización y personalización de las decisiones, y también por la política de austeridad. “México vivió no sólo una crisis sanitaria, sino una crisis de desempeño del gobierno, y sin la segunda no puede explicarse la escalada de la primera” concluye este Informe de expertos independientes sobre los estragos del Covid-19. Pésimo desempeño dio como resultado muertes en exceso. Necesario leer este Informe para no olvidar.

Defensora de derechos humanos