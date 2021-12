Cumbres históricas entre presidentes de Estados Unidos y Rusia

A lo largo de los años varias cumbres se han realizado entre Estados Unidos y Rusia, ambos países fuertes y dominantes en sus respectivos continentes, por lo que las tensiones no dejan de estar presentes en algunos encuentros, aunque también hay registros de otros en los que los mandatarios se han llevado bien. Recordemos algunas:

La más reciente se llevó a cabo hace unos días, fue un encuentro por videoconferencia entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Joe Biden, que se centró principalmente en la tensión sobre el conflicto fronterizo en Ucrania y que detallaremos más adelante en esta columna.

Donald Trump y Vladimir Putin ingresaron en la larga historia de conversaciones entre líderes estadounidenses y rusos y aunque en principio Donald Trump contaba con la aprobación de Rusia, solo unos pocos meses después, la euforia inicial se tornó en desilusión y la relación entre los dos países retrocedió a los tiempos de la Guerra Fría,

Otros de los mandatarios que también llamaron la atención en su relación fueron John F. Kennedy y Nikita Kruschev su primer encuentro se dio Viena, Austria, en 1961.

Las conversaciones estuvieron dominadas por la crisis en Berlín y el control sobre la ciudad dividida. Para Kennedy, el encuentro fue inesperadamente hostil y se sintió superado por su homólogo soviético.

"(Fue) lo peor de mi vida", dijo Kennedy a un periodista de The New York Times después del diálogo. "Me atacó salvajemente".

Pocos meses después del encuentro, la Unión Soviética levantó el muro de Berlín y al año siguiente las dos potencias se vieron envueltas en la crisis de los misiles en Cuba.

Años más tarde, Richard Nixon y Leonid Brezhnev se reunieron en Moscú en mayo de 1972, el encuentro derivó en una buena relación que propició la firma de tratados de control de armas nucleares en tres cumbres sucesivas.

Sin embargo, uno de los personajes icónicos de los últimos tiempos fue el presidente Ronald Reagan pues es considerado como el gran vencedor de la Guerra Fría, el héroe que enterró a la poderosa Rusia y el Pacto de Varsovia, pues recordemos que fue el presidente Reagan quien desafió al líder soviético Mijaíl Gorbachov a derribar el Muro de Berlín. Esa barrera acabó sucumbiendo en 1989, como la propia URSS y su esfera de influencia, dando el mensaje al mundo de que el capitalismo había ganado. Firmaron el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Más Corto, que prohíbe los misiles nucleares de alcance intermedio lo que llevó a la destrucción de 2.692 de estas armas en 1991.

En tanto, George H.W. Bush y Mijail Gorbachov en su tercera cumbre, en Helsinki en septiembre de 1990, establecieron una relación de trabajo cálida y para muestra basta mencionar que Gorbachov llegó al evento con un obsequio para Bush: una caricatura enmarcada que representaba a los dos líderes como boxeadores, ambos de pie en posición de victoria, después de haber noqueado a una criatura llamada "Guerra Fría".

El presidente Bill Clinton no estuvo al margen y se reunió con el líder ruso Boris Yeltsin en Helsinki en marzo de 1997 para sostener las conversaciones consideradas como las más importantes entre la Unión Americana y Rusia desde el final de la Guerra Fría pues las relaciones se habían tensado por la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este para que esta incluyera a las antiguas naciones del bloque soviético.

Así que, como podemos darnos cuenta la relación entre los viejos enemigos de la Guerra Fría casi siempre ha sido tensa y hoy no es la excepción pues a decir de los analistas, esta sigue muy álgida luego de que atravesó por uno de sus peores momentos en la administración de Trump, tras las sanciones y expulsiones de diplomáticos a raíz de las interferencias electorales del Kremlin, los ciberataques y la represión a los opositores en Rusia.

Con la llegada al poder de Biden a la Casa Blanca también llegó la buena intención de crear una relación “estable” y “previsible” con Rusia y así lo dijo el mandatario en junio durante un encuentro en persona entre los líderes en Ginebra; sin embargo, se pudo notar que por ahora esta postura parece quedar al margen.

Y es que Washington, la OTAN y Kiev acusan a Moscú de desplegar tropas en la frontera con Ucrania para atacar al país, repitiendo el escenario de 2014 cuando los rusos anexionaron la península de Crimea. Desde entonces, más de 13.000 personas han muerto por el conflicto que se desencadenó, por lo que en esta ocasión Biden amenazó al presidente ruso con "fuertes medidas económicas y de otro tipo" si ataca Ucrania.

Mientras que el Kremlin desmiente cualquier plan de invadir Ucrania. Y Moscú, reprocha a Washington descuidar sus preocupaciones propias: la presencia acumulada de países de la OTAN en el Mar del Norte, la voluntad ucraniana de unirse a la Alianza atlántica y la ambición de Kiev de armarse con apoyo occidental.

Así con este estira y afloja en la relación de las potencias concluirá un año más. Confiamos en que impere la diplomacia y todo se resuelva por el bien de las naciones.





