De la pluma de Miguel Reyes Razo / La radio de los años 40

Entonces -1946- los niños despertaban, salían de su "modorra" urgidos por las voces de sus padres "¡Arriba, niños!" Y un alud de voces que instaban a la prisa, a la rapidez, a la prontitud. Nada de perder el tiempo. Fuera la flojera. Era la radio que marcaba el tiempo; el ritmo de la vida. "Aquí la Legión de los Madrugadores. Al baño. :

"El Agua...que rica el agua

Los legionarios

Todos al agua

El agua...que rica el agua

Ahora muchacos

Todos al agua...

Imposible eludir la excitativa. Desde los estudios de la "XEQ" en Marroqui once, con la idea y dirección de Don Ángel E. Alvarez la "Legión de los Madrugadores". Y la voz del locutor rebautizado "Pico de Oro" que tentaba. "Malvaviscos de la fábrica Hijos de José Colombón. Su fábrica en Laguna de Guzmán número 21, Colonia Anáhuac.

Aparato de bulbos. Se colocaban en la parte posterior del aparato. Se ajustaban. Se "encendía", -se "prendía"- el radio. Poco a poco, mágicamente se iluminaban los delgados filamentos. Hipnotizaba el proceso. Enrojecían, se anaranjaban. Ceremonial que producían un olor indefinible mas cálido, penetrante.

"¡Ahí va una bomba!...

¡Ahí va una bomba!...

Proyectil dedicado a un dormilón. A alguna distraida. A algún niño perezoso. Efectos auditivos. Estallidos. Explosiones. Ondas estemecedoras.. Fruto de un telefonema.

"Llámenos al 14 14 14

"Legión de los Madrugadores. Voces de niños que estimulaban a otros -distantes- niños. Uno, bautizado Juan José Bravo Monroy tenía 13 años y de la XEQ se marchaba a San Ildefonso. "Estoy en Iniciación Universitaria. Sales de la primaria y ahí haces la secundaria y la preparatoria. En cinco años. De una vez. Eso hizo Juan José Bravo Monroy. Y se siguió hasta el tercer año de Ingeniería Química. Dedicó muchos años de su vida a transmitir noticias. Alcanzó celebridad en "Radio Mil" de Don Guillermo E. Salas. Recuerdan su amable, cálida frase: "Saludos cordiales".

De la XEQ a la XEW. Juan S. Garrido animaba al auditorio de "La Voz de la América Latina desde México". Canturreaba mientras acariciaba las teclas de su piano:

"Trabajar...Trabajar...Trabajar...

En los labios llevando un cantar...

"Trabajar...Trabajar...Trabajar...

Y en seguida, ahí mismo, sin mover el botón localizador de las "estaciones" el locutor Dante Aguilar solemnizaba:

"El Reloj Musical de la Azteca"...

A sus frases, el fondo musical de "La Paloma!. Una "habanera". Y el "anuncio".

"La Azteca no fabrica todo el chocolate que se consume en el mundo...No, no no no no...Pero si fabrica el mejor chocolate del mundo....¡Carlos Quinto...El Chocolate Emperadoooor...Y la voz del tenor Mario Alberto Rodríguez Se mezclaba con el cacao, el azúcar y la canela de Ceylán...

"Morelia Presidencial...Presidente de los chocolates... El chocolate de los Presidentes...

"Tres Vapores...El chocolate que sí merece los máximos honores...

"Escudo de Orizaba ...

Y seguía: "Francisco Javier Camargo, su comentarista deportivo...

Y, de inmediato el estribillo:

"Para ser bien aceptado

Hay que estar bien afeitado

Con Guillete...diariamente

Con Guillete...diariamente

No se irrite, amigo...Use Guillette, azul...

Radio que se "apagaba" para ir a la escuela o retomar el trabajo. A la hora de la comida surgían "Los Pérez García".Con el jovencito Luis Manuel Pelayo, Anita Blanch y un actor maduro. Escenas de familia. Moralejas favorables a la conducta; a la buena .Pelayo era "Raulito"

Después de la comida, casi a la hora del crepúsculo, la XEW abría sus puertas a Miguel Aceves Mejía:

"Pero yo soy un rebelde..Pero yo soy un rebelde...Y prefiero mi dolor

Los anuncios:

"El baño es una delicia

Si el agua es pura

Y el jabón "Caricia..."

Luego llamados "Comerciales:

"Chaparritas el Naranjo

No tienen comparación

La "W", la "Q". Dominaban el "cuadrante".

Apalmolivese

Embellezcase

Palmolive suaviza su piel

Con aceites de oliva y palma

Palmolive para eso es ideal.

Radio novedad. Aparato descubridor. Multiplicador. Despertador de la imaginación.