Debacle en Quebec

Nunca había habido un desastre como la reunión del G7 que acaba de llevarse a cabo. Podría anunciar el comienzo de una guerra comercial, quizá incluso el colapso de la alianza de Occidente. Como mínimo, dañará la reputación de Estados Unidos de ser un aliado confiable durante las décadas futuras; incluso si el presidente Donald Trump acaba por salir de la escena en desgracia, el hecho de que alguien como él pudiera llegar al poder en primer lugar siempre será algo en lo que todos piensen.



¿Qué salió mal en Quebec? Ya estoy viendo encabezados en el sentido de que Trump adoptó una postura beligerante de “Estados Unidos primero”, exigiendo a nuestros aliados enormes concesiones, lo cual habría sido malo. Pero la realidad fue mucho peor.

No puso a Estados Unidos primero. “Rusia primero” sería una mejor descripción. Trump comenzó con un llamado para la readmisión de Rusia en el grupo, lo cual no tiene ningún sentido. La verdad es que Rusia, cuyo producto interno bruto es casi del mismo tamaño que el de España y bastante más pequeño que el de Brasil, siempre fue un colado en lo que debía ser un grupo de economías importantes. Se le invitó por motivos estratégicos y se le echó del grupo cuando invadió Ucrania. No hay una justificación posible para traerlo de vuelta, excepto el control que Putin tenga sobre Trump en lo personal.

Luego Trump exigió que los demás miembros del G7 eliminaran sus aranceles “ridículos e inaceptables” a los productos estadounidenses, lo cual será difícil que hagan, porque sus tasas arancelarias actuales son muy bajas. La Unión Europea, por ejemplo, impone un arancel promedio de sólo un 3% a los productos estadounidenses. ¿Quién lo dice? La propia guía para los exportadores del gobierno estadounidense.

Es cierto, existen algunos sectores específicos en los que cada país impone barreras especiales al comercio. Sí, Canadá impone aranceles elevados a ciertos productos lácteos. Sin embargo, es difícil argumentar que esos casos especiales son peores que, por decir algo, el arancel del 25% que EE. UU. todavía impone a los camiones ligeros. En términos generales, se puede decir que los miembros del G7 tienen mercados muy abiertos.

Entonces, ¿de qué rayos estaba hablando Trump? Sus asesores de comercio afirmaron una y otra vez que los impuestos al valor agregado, que ocupan un lugar importante en muchos países, son una forma de protección comercial injusta. No obstante, esto es mera ignorancia: el IVA no otorga ninguna ventaja competitiva —es sólo una forma de implementar un impuesto a las ventas—, razón por la cual es legal para la Organización Mundial del Comercio. Además, el resto del mundo no va a cambiar todo su sistema fiscal porque el presidente estadounidense decida escuchar a asesores que no entienden nada.

Sin importar qué haya ocurrido en realidad, esta fue una debacle absoluta y humillante, y todos sabemos cómo responde Trump a la humillación. De verdad hay que preguntarse qué sigue. Una cosa es segura: no será bueno.