El Presidente se pertrecha contra las mujeres

De nada le valió al Presidente levantar vallas alrededor de Palacio Nacional. Su insultante provocación no detendrá las protestas de hoy 8 de Marzo, ni de mañana, hasta lograr justicia.





El reclamo se expresará mucho más contundente y la foto “Víctimas del Feminicidio” con los nombres de las víctimas escritas en ese muro de acero, detrás el Palacio Nacional, darán la vuelta al mundo. El movimiento no se va a someter. Patético ese muro, disque de paz, sin embargo en la historia quedará inscrito como lo que es: el muro de la ignominia patriarcal.





Hoy constatamos irremediablemente el Presidente de México alucina a las mujeres insumisas, que exigen tercamente sus derechos y un basta a la violencia contra las mujeres y las niñas y basta de impresentables como candidatos. El poderoso se encierra en el Palacio, que no es suyo, y ordena a sus empleados de comunicación mandar mensajes de que es mejor “optar por la resistencia pacífica, sin violencia, como Gandhi, Mandela, Luther King”. En serio? cómo se atreve a mencionarles como ejemplos cuando el señor hace exactamente lo contrario a lo que hicieron estos hombres. Y para colmo como respuesta a la exigencia de justicia frente a los asesinatos de mujeres, frente a la imposición de su candidato en Guerrero, nos dice que el camino es convencer, argumentar, no imponer, no tirar bombas, no agredir. Perdón? las agredidas, a las que nunca oye son precisamente a las mujeres; en verdad, qué descaro.





Seguiremos hablando y escribiendo sobre lo evidente: Salgado Macedonio es el candidato del Presidente y el pacto patriarcal no lo romperá jamás López Obrador como se lo exigían miles de mujeres. Y saben porqué nunca iba a pasar? porque los señores del patriarcado no se dan un harakiri a su forma de pensar: nunca un patriarca se cuestionará su pensamiento y su poder. Ordena, es jefe, nadie se atreve a cuestionarlo; es dueño de todas, de sus hijos e hijas, de sus vidas, así se han perpetuado cientos de años, han creado sistemas de control, de dominación, leyes, estructuras de poder, para controlar a las mujeres, sus cuerpos, sus vidas. Y que algunas se atrevan a denunciar acosadores y violadores, les tienen sumamente molestos porque les están creando ruido a su orden establecido. Y entonces mandan a mujeres para que peleen contra otras mujeres: entre ellas!





Por eso lanzaron desde el gobierno a sus bots y su redAMLO, el hashtag SoyMujerYestoyConAMLO; igual movilizaron mujeres en Guerrero apoyando al candidato del Presidente.





Por el mundo pregona Marcelo Ebrard que la política exterior de México es feminista. No puede serlo porque la política interior, la que emana directo del presidente, es anti feminista. Ahí están la disminución de presupuestos de políticas y programas a favor de los derechos de las mujeres. Todos los días AMLO minimiza el feminicidio e insulta a las feministas; divide a las mujeres igual que divide a la sociedad y desoye a las militantes de Morena en su solicitud de que no se apoye a Salgado Macedonio. No puede distinguirse como feminista la política exterior si un 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, su jefe levanta un muro de vallas de acero, no para proteger las paredes de palacio, sino para insultar a las mujeres que protestan. El misógino conservador pertrechado en Palacio Nacional nos restriega que sólo sus chicharrones truenan, me canso ganso

Defensora de derechos humanos