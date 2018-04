En la cancha

América ha vuelto a las andadas del semestre anterior. Mostrando poderío hasta la fecha 10 y de ahí en adelante el alto total frente a la portería, falta de contundencia, y sobre todo, perdiendo rumbo en momentos importantes del partido. Desatenciones atrás le causan estragos y aunado a que la portería rival se les achica, pues los fantasmas del torneo anterior rondan por Coapa. Lainez que estaba relegado, apareció frente a Toronto, siendo el mejor; contra Rayados tuvo también buena actuación y eso es lo destacable en el América, plagado de estrellas, que aparezca el “Niño”, como le llama “Piojo”, a mostrarse. Las Águilas deberán arreglar estos desperfectos para poder ser.

Toluca, impecable

Cristante estaba a un trís, y ocho victorias consecutivas han puesto al Diablo en llamas. Un equipo compacto que sabe su juego. Sambueza se ha puesto las pilas; Reyna suma cuando es requerido; Barrientos es un tractor en el medio del campo, y la seguridad que da Talavera, más la buena temporada de Rodrigo Salinas se han conjuntado para poder dar espectáculo y resultados a estos Diablos tan necesitados de ser protagonistas y que están como superlíderes del torneo, con buen futbol y aspiraciones intactas.

Tarde para "Caute"

Martín es un buen jugador. El marco se le había cerrado, lo encontró, pero parece tardío para él y la Máquina. Para “Caute”, porque no ha tenido regularidad y puede estar en cuerda floja para continuar, y para Cruz Azul, porque el tiempo se le agotó y no habrá vuelta a Liguilla que el torneo anterior tuvo y se fue por empates sin ser superado. Caixinha tendrá un largo tiempo de mayo a agosto para enderezar un barco que le ha costado sangre y fuego. Un Cruz Azul que ilusionó en pretemporada. Una Máquina que entusiasmó derrotando a Chivas y de ahí en fuera, picada absoluta.

Drama

Lobos perdió. Tiburones cayó. Las matemáticas vuelven a cambiar y estas favorecen a los del Puerto. Lobos va a Monterrey; Veracruz a Toluca. En el aspecto natural lucen a derrotas y esto sigue favoreciendo a los de Memo sobre los de Borita. Veo más enteros a los jarochos que a los poblanos. Estos se han derrumbado en el momento cumbre y si han sobrevivido, es por el semestre anterior que tuvieron. El drama del descenso está a todo y como es costumbre, se resolverá hasta la jornada 17. Así que esto está que arde hasta el final.

Buen Augurio

Cuando dice Rafa que no hay porqué llegar a la huelga es un buen indicio. Lo que no será es la desaparición del “Pacto de Caballeros”, porque es un contrato que no existe por escrito. Es como el pacto en una secta a sangre y fuego, sin que aparezca apalabrado o escrito en algún documento, entonces contra algo que es intangible, no existe forma de ir contra ello.

PREGUNTA: ¿Cómo tumbar un pacto no escrito o comprobado?



HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO



Comentarios fschwartz@oem.com.mx. Twitter @fersch_4



PD. Jona defiende a Gío. Postura natural de dos hermanos que quieren estar juntos en un Mundial.