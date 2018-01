La bomba mediática de León ha resultado un éxito. La personalidad de Landon, el exquisito manejo de las redes y la expectativa que levanta Donovan por la acendrada rivalidad entre México y Estados Unidos, ha hecho que los leoneses hayan dado tremendo golpe en el mercado de fichajes invernales.

Landon es un profesional en toda la extensión de la palabra y por más de su veteranía y el retiro reciente, lo cierto es que tiene un alto grado de competitividad y una inteligencia tanto física como emocional para jugar al futbol.

Es un ser que aún a su edad revolucionará la Liga e interesante será ver cómo Chucho Martínez, así como el “Chavo” Díaz lo incorporan al grupo, en un León que ha arrancado bien la temporada.

A LO CAIXINHA

La Máquina tiene mentalidad a lo Caixinha, y lo ve plasmando en el campo. Satisfactorio fue el debut de Montoya, como la respuesta que va teniendo en la cancha Carlos Fierro, que es una revelación en el ataque de los azules, Mora encontró el gol y Baca es un tractor en el medio del campo. “Gullit” ya tuvo sus primeros minutos, siendo lo interesante de esta Máquina que tiene un buen once titular y un excelente recambio en la banca. La demostración demoledora de contundencia en Guadalajara fue una buena muestra.

AMÉRICA Y SU NÉMESIS, AHORA VS. PUMAS

Pachuca lo es en el Azteca y prácticamente le sacó de la bolsa el marcador. América no tuvo manejo de partido y sufrió de más en balones parados que parecían no llevar dosis de veneno. Ahora visitará a Pumas, que con la mancuerna Alustiza-Nico, más una garra y entrega ha arrancado de ensueño el campeonato, aunque queda aún mucho camino por recorrer. Pumas buscará romper la hegemonía de las Águilas en CU y la oportunidad parece pintada, pero no hay nada escrito y promete ser el partido de la jornada.

EL VAR

Chivas lo reclama y tiene razón como muchos otros equipos. Cuando fue favorecido en la final, el VAR ni sus luces, pero normal es que cuando le toca a uno, pedir esa justicia. La jugada de Puch también deja en manos del VAR y su hipotética llegada la decisión que el árbitro no juzgó bien en la cancha. El futbol supera la vista humana y aunque el VAR no ha sido aún perfeccionado, por lo menos da una segunda y tercera impresión que puede esclarecer el panorama. Sí o sí el VAR ya debe llegar a nuestro futbol. Su implementación no es sencilla y por eso ha retardado su llegada.

MÚSCULO Y DESPUÉS...

Músculo mostró en su poder de convocatoria la Asociación Mexicana de Futbolistas. Hay unión, credibilidad, ganas, y ahora en el terreno de los hechos veremos a dónde llega su alcance. La primera misión es abolir algo que está pero no está por escrito, y es el famoso “Pacto de Caballeros”. Una regla no escrita del futbol mexicano, que puede llevar al primer encontronazo no deseado, cuando se busca el acercamiento y el diálogo para mediar. La situación no resulta nada fácil, pero ya es un buen principio que ahora sí la Asociación vaya en serio y esté unida. Ya los actos y hechos nos darán el parámetro de su real peso en la estructura de un balompié mexicano que no permite coyunturas.

PREGUNTA: En vez de caballeros, ¿habrá pacto de jugadores y propietarios?

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO

Comentarios fschwartz@oem.com.mx. Twitter @fersch_4

PD. El mercado invernal calentó una Liga que ha arrancado con pasión.