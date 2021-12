En la política...

IVONNE ORTEGA: DESATINO DE ALEJANDRO MORENO METERSE CON EL JÓVEN COLOSIO POR SER HIJO DE QUEN ES Y NO MILITAR EN EL PRI

Tuvimos la oportunidad de platicar con la diputada de Movimiento Ciudadano, ex gobernadora de Yucatán y exsenadora Ivonne Ortega Pacheco quien nos comentó que, tras un año de alejarse de la política, hoy se mantiene muy activa en sus labores legislativas. Además, en su papel de representante del Poder Legislativo ante el INE y como coordinadora nacional para el enlace político de MC. En una amable charla en mi noticiero Breaking News que se trasmite en redes sociales y varias estaciones de radio en Sinaloa, la legisladora nos comentó cómo inició la ruptura con el PRI por los desencuentros que tuvo en su momento con el ex presidente Enrique Peña Nieto porque ella pretendía buscar otras alternativas antes de subir el IEPS a las gasolinas. Convencida nos aclaró que no se trató de un capricho y hoy al mirar atrás sabe que tomó la mejor decisión cuando renunció a 23 años de militancia en el tricolor porque las condiciones en la dirigencia de ese partido, dijo, son lamentables. A Ivonne también la cuestionamos sobre la sorpresa que representó para muchos el hecho de que Luis Donaldo Colosio Riojas apareciera entre los primeros lugares de preferencia electoral en la encuesta del Periódico Reforma rumbo al 2024 y al respecto lamentó las criticas que recibió el joven político de parte del líder priista Alejandro Moreno quien aseguró que: "El nombre de Luis Donaldo Colosio es priista. El joven Colosio puede ir a cualquier lugar de la República y se para y no lo conocen en ningún pueblo, al tiempo que sentenció: "Su papá hizo todo en el PRI. El PRI le dio todas las oportunidades, todas. No entiendo por qué [su hijo] no está en el PRI". Al respecto, Ortega Pacheco mencionó que es un desatino meterse con el joven Colosio por el sólo hecho de participar en MC y ser hijo de quien es. Recordó que el joven político nunca se ha destapado y que por ahora está abocado en sus labores para cumplirle a quienes lo eligieron en Monterrey. Incluso nos hizo notar que quienes acompañaban al candidato presidencial ya no están en el PRI. Finalmente, Ivonne Ortega aseguró que los retos que tiene su partido para el futuro es seguir creciendo en las preferencias y por lo tanto sumando triunfos en los procesos electorales del 2022, 2023 y 24 y para ello aseguró que Movimiento Ciudadano tendrá las alas abiertas para recibir a quien quiera sumarse al proyecto

SENADOR RICARDO MONREAL PREPARA REFORMA FINANCIERA

Quien va a iniciar el año “con todo” es el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila pues ya anunció que en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero, someterá ante el pleno una iniciativa de reforma financiera, que, entre otras cosas, pretende regular las comisiones excesivas que cobran los bancos a los usuarios. Si bien el proyecto ya lo había contemplado, el legislador quiso ser prudente y esperó para presentarlo, primero para enriquecerlo y para no afectar a los mercados ha estado en contacto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; además porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció no hacer reformas en esta materia en los primeros tres años de su gobierno. Y como dicen que la tercera es la vencida, Monreal confía en que en este tercer intento su iniciativa siga su proceso legislativo para que los mexicanos dejemos de pagar estas comisiones. Por lo pronto el zacatecano se prepara para amarrar los acuerdos en los temas que la Cámara alta se alista aprobar en el cierre del periodo ordinario que concluye el próximo jueves y en temas partidistas el legislador sigue insistiendo en democratizar los métodos de elección, pero ante la necedad de realizar la encuesta pidió a la dirigencia nacional de su partido que los sondeos que aplique para seleccionar a los candidatos a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo para el proceso electoral de 2022, sean transparentes y use varios sondeos espejo.

PRI REALIZA ASAMBLEA NACIONAL CON DESTAPE DE ALEJANDRO MORENO

La fiebre por la sucesión adelantada también llegó al PRI, el marco fue la Asamblea Nacional de este partido que este año no tuvo la gloria de los pasados y las usencias fueron notorias. En el auditorio Plutarco Elías Calles retumbaron las voces de los delegados que ante su líder nacional coreaban: “Alito presidente", "Alito presidente". Mientras, Alejandro Moreno arropado por los militantes refrendó, la postura de este instituto político como socialdemócrata, su origen como partido revolucionario, su impulso a una economía social y su política de alianzas electorales. Alejandro Moreno Cárdenas quien aprovechó aseguró que el tricolor es un partido unido y vigente "en pie de lucha y desafiando al poder para decirle que el PRI va por México, va por la República. Ante el apoyo de sus militantes Moreno aseguró estar listo. "Tengo 46 años, aunque parezca de 18… he sido nada más tres veces diputado federal, senador, presidente del PRI a nivel nacional. Entonces todos estamos listos. Al final del camino lo que se necesita es un buen cuadro, un buen liderazgo para enderezar el rumbo del país", puntualizó. Los priistas determinaron el incluir un joven en cada bloque de tres candidatos, postular de preferencia a militantes que demuestren institucionalidad y lealtad y no tolerar ningún acto de corrupción de sus miembros. El discurso triunfalista también se caracterizó por la autocrítica pues reprocharon los actos corruptos del pasado y como era de esperarse Moreno no perdió oportunidad para hablar en contra del gobierno federal al destacar que tienen al país hecho un caos. "Está destrozado", dijo. Enumeró que se han registrado 100 mil homicidios y México ocupa el segundo lugar en secuestro. Pero si el destape llamó la atención también lo hicieron las ausencias como la del coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, así como los gobernadores del Edomex, Alfredo del Mazo y de Coahuila, Miguel Riquelme, entre otros.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS LISTO A PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN EN EL PLENO DE LA LEY DE GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

A unos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones el senador panista Víctor Fuentes intensifica sus actividades y no es extraño verlo muy participativo en los trabajos legislativos, para muestra basta resaltar la más reciente que se dio en el marco de la sesión de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, durante la discusión de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se prevé aprobar por el pleno este martes. Y es que, si bien el legislador consideró que este ordenamiento legal es un logro tanto de los legisladores como de organizaciones civiles organizadas, empresarios, secretarías federales y estatales porque está basado en la idea de poner fin a las muertes y lesiones graves ocasionados por siniestros viales, también aceptó que en la Ley debió hacerse obligatorio el que los automovilistas cuenten con un seguro de responsabilidad civil. Fuentes Solís explicó que, en algunos estados del país, como Nuevo León de donde es originario existen ordenamientos más severos por lo que esta Ley les va a quedar chica. ¿Sera?

CLAUDIA SHEINBAUM: NUNCA HUBO INTENCIÓN DE FRENAR A LA CARAVANA MIGRANTE

Ante el enfrentamiento que se registró el pasado domingo con la caravana migrante, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, aseguró que la Ciudad de México es una urbe hospitalaria y que 'como siempre, se respetarán los derechos humanos' y aclaró que nunca fue la intención de las autoridades capitalinas frenar su llegada a la Ciudad, sólo se quería que su llegada a la Basílica fuera ordenada, dijo, Detalló que la caravana está compuesta por 300 migrantes, una tercera parte son niños y adolescentes. “Garantizarles a los migrantes que esta es una ciudad hospitalaria, que vamos a respetar, como siempre lo hacemos, los derechos humanos y que nuestro objetivo es que este paso que tienen por la ciudad se haga de manera ordenada y que podamos protegerlos", indicó. Sheinbaum Pardo recordó que en Iztapalapa se había habilitado un albergue en el Deportivo de Santa Martha Acatitla, sin embargo, los migrantes prefirieron ser trasladados a la Basílica de Guadalupe, lo que generó el altercado en la México-Puebla, luego de que los policías les impidieron el paso peatonal. La noche de ayer, la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México los trasladó en autobuses hacia la Basílica de Guadalupe y posteriormente pernoctaron en la Casa del Peregrino. Claudia señaló que, en coordinación con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, la secretaría de Gobernación, los líderes y coordinadores de esta caravana se analizarán las acciones que se tomarán para ver las condiciones en las que pasarán este periodo en la ciudad, para ver cuándo se retirarían y bajo qué condiciones, agregó. La jefa de Gobierno señaló que se mantiene también la coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación y las distintas instancias federales.

LUIS DONALDO COLOSIO SE DEFIENDE Y REVIRA: EL PRI HA ULTRAJADO EL NOMBRE DE MI PADRE

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, salió al paso de las críticas de Alejandro Moreno y aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha “ultrajado” el nombre de su padre, Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994 durante un acto de su campaña presidencial. En entrevista con Milenio, Colosio Riojas acusó que han mal utilizado el nombre de su padre, “incluso con lujuria política”, por un propósito electoral. Bien dicho pues recordemos que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el nombre de Luis Donaldo Colosio le pertenece al PRI. Al respecto el hijo del excadidato presidencial señaló que Alito “Asume que eso (el nombre) les pertenece cuando realmente lo han ultrajado en muchas ocasiones, y por supuesto que mi padre fue priista y lo que más fue su vocación como militante, incluso como presidente del partido, fue reformar ese partido de raíz para realmente llevarlo al siguiente nivel, a una profunda vocación de servicio por México y fue una reforma que le costó muchísimo esfuerzo y que al final del día quedó truncada porque no le permitieron que prosperara”, subrayó. Mientras que al referirse a porque no milita en el PRI, Colosio Riojas, alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano, sostuvo que se encuentra “en la plataforma que me ha dado la oportunidad de ser yo mismo. “Y lo estaré siempre, no estoy casado con absolutamente ninguna plataforma sino por un propósito de servicio”, aseveró.

MARKO CORTES SE REUNE CON ADÁN AUGUSTO LÓPEZ EN SEGOB, ACUERDAN MESAS DE TRABAJO

Por primera vez en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la dirigencia del PAN que encabeza Marko Cortés y los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; los coordinadores parlamentarios de las cámaras de Senadores, Julen Rementería del Puerto, y de Diputados, Jorge Romero Herrera; así como la secretaria general del partido, Cecilia Patrón Laviada y el presidente de la Comisión Política, Santiago Creel Miranda, se reunieron con el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Con quien acordaron que a partir del 10 de enero se instalarán siete mesas de trabajo con el gobierno federal, en las que dialogarán de manera “abierta y sin cerrazón” sobre la viabilidad de las reformas eléctrica y político-electoral. “Se trata de mesas específicas de interlocución permanente. El panista no se quedó callado y aseguró que en el tema de la reforma eléctrica dejaron en claro que buscarán que la gente pague menos por su energía, que México transite hacia las energías limpias y renovables y que haya inversión y por tanto más empleos. Sobre la posible reforma electoral, nuestra posición, dijo, es que en ningún caso se vulnere a los organismos autónomos, ni al INE, ni al Tribunal Electoral, ni a sus integrantes, sino que por el contrario se fortalezcan. Además, se solicitó detener la polarización desde la presidencia, que se respete a la oposición del país “y a quienes pensamos distinto”, parar la persecución y la fabricación de delitos a quienes piensen distinto, “como los casos Anaya y Cabeza de Vaca”, y que pare el estilo del presidente de culpa a los opositores en sus conferencias mañaneras “violentando el debido proceso y la presunción de inocencia”, dijo Marko Cortes. Por su parte, el secretario de Gobernación mencionó que está abierto al diálogo con todas la fuerzas políticas con el objetivo de lograr consensos en diversos temas como seguridad, salud, energía, economía, democracia y medio ambiente.





SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: DONDE SE ESCUCHE UN MARIACHI ESTARÁ VICENTE FERNÁNDEZ

Quien se sumó a las voces que lamentaron el fallecimiento del cantante Vicente Fernández fue Miguel Ángel Mancera quien afirmó: donde se escuche mariachi estará presente Vicente Fernández. “Se nos adelantó, pero sus rancheras y películas nos seguirán acompañando. Descanse en paz un grande de la música mexicana”, aseguró el senador del PRD Otros políticos no dejaron pasar el hecho y también manifestaron su pésame, como el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y otros servidores públicos. Recordemos que Vicente Fernández, conocido también como “El Charro de Huentitán” y uno de los más grandes exponentes de la música regional mexicana, murió a los 81 años de edad tras estar hospitalizado por 100 dias.









