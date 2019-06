Esto es ser capitán

Joaquín Beltrán

La Selección Mexicana de futbol avanza con paso firme dentro de la Copa Oro; dos triunfos en dos partidos, producto de una gran asimilación y buena ejecución por parte de los jugadores del plan de juego y esquema táctico que propone Gerardo Martino que, desde los partidos amistosos previos al torneo, deja la sensación de ser transmitido de manera clara y eficaz. No importa qué jugador inicia, quién entra de cambio o si tiene que ser utilizado en una diferente posición; cada uno sabe perfectamente qué tarea se tiene que realizar en beneficio del equipo. Prueba de esto es la declaración de nuestro entrenador al ser cuestionado del nivel y funciones de Raúl Jiménez.

Mención aparte merece Andrés Guardado, siempre dispuesto, asumiendo el rol de líder que desde hace tiempo tiene en la Selección y que se ha ganado a pulso porque no sólo fueron los goles frente a Canadá, de gran calidad por cierto; es su liderazgo, el orden que da desde su sector, la recuperación de balón y la mejor distribución del mismo; el miércoles entró de cambio ante la lesión de Gutiérrez y terminó siendo determinante para el triunfo tricolor.

Es una pena que esta etapa de inicio de la gestión del “Tata” haya tenido y siga teniendo tantos lesionados. El director técnico del Tricolor no ha logrado trabajar con todos los futbolistas que tenía en mente, principalmente por no estar en condiciones físicas óptimas para ser tomados en cuenta. En esta ocasión fue Érick Gutiérrez, gran futbolista, quien tuvo que salir del partido por una molestia muscular; esperemos que no sea tan grave y pueda ser tomado en cuenta de nuevo en el transcurso de la competencia.

No sé qué piensen ustedes, pero desde mi punto de vista el nivel de la Copa Oro ha sido muy bajo, no es que pensara que nos sorprendería, pero sí esperaba más de algunas selecciones. Veremos si conforme avanza el torneo el nivel mejora; sin duda, hasta el momento, nuestro representativo ha mostrado lo mejor.

Los invito a seguirme en mis redes sociales:

Facebook: @joaquinbeltranoficial

Instagram: @capitanbeltran3