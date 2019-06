Creen que van a encontrar un hombre que sea mejor papá con un hijo que ni siquiera es de ellos

Las actrices siempre andan buscando lo que no se les ha perdido, Aleida Nuñez tenía un marido, padre de su hijo, guapo y con trabajo pero se divorció y dijo: ”Nos descuidamos por trabajo”, pero que ya está lista para amar de nuevo.

Ingenuamente juran que encontrarán al que las tenga como reinitas, consentidas, que les dé estabilidad y sea mejor papá con el hijo que no es de ellos, más que el que los engendró, cuando los hombres son buenos… ¡pero para que los apapachen a ellos y ellos se dejan querer y ni a esos los puedes agarrar tan fácil!

LIZ VEGA NO PIERDAS LA CABEZA POR UNAS “POMPITAS”

Mujeres que tiran hombres por ahí, sepan que siempre habrá quien recoja lo que tu avientes. Liz Vega anda quejumbrosa pues se divorció de Mauro que la quería desinteresadamente, pero ella soñaba con otra fantasía: "Romy se va a morir por mí y me hará la más feliz del mundo". Lo que Romy quería era acomodarse sin compromisos y cuando Liz le pidió: "Vamos a jugar a la casita, a la comidita y nos casamos, aunque sea en kermes", él le dijo: "Estábamos chupando tan tranquilos y ya te pusiste necia, yo ni en kermes me caso".

Una puede pecar de todo, menos de ingenua, pero Liz buscó a su ex, que ya vive con Ingrid Brans, La reata, modelo que sale con Brozo. Liz hermosa, tú no estás nada despreciable y encontrarás a alguien.

Moraleja: No pierdas la cabeza por unas pompitas.

¿QUÉ TANTO DINERO PODÍA TENER EL MARIDO DE SHARIS?

Nunca ha sido más cierto lo que decía José Alfredo Jiménez en su canción: "La vida en Guanajuato no vale nada”… Si no hicieron una investigación “patito” y realmente fue el cuñado el autor intelectual del asesinato del marido de Sharis, Isaías Gómez, es muy grave y delicado que decidiera resolver las cosas a tiros. ¿Qué tanto dinero podía tener con sus pequeños hoteles el marido de Sharis Cid como para querer quitarlo del camino?

¿DE VERDAD ASÍ NOS TOCÓ VIVIR?... EL CAS DE PATY CHAPOY

Que en un segundo te dejen en la calle los rateros, como le hicieron a Paty Chapoy, cada día les ocurre a más personas y nadie los agarra. Es una pesadilla que te quiten todo y que convenzan a la señorita del servicio a salir y entregar todo lo que has hecho en tu vida con tu esfuerzo, es aterrador que la señorita de confianza de Paty no se paró un segundo a pensar: "Estoy saliendo con todas las cosas sin que la señora esté enterada". Lo primero que hay que decirle a todos los que viven en una casa, que si vienen los que dicen que vienen a arreglar la luz, el teléfono o que son policías no les abras la puerta, ni aunque te amenacen o te aterroricen.