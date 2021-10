Fama | Ni la reina Isabel  hace tanto escándalo cuando exhiben a sus hijos

¡INCONCEBIBLE, NI LA REINA ISABEL HACE TANTO ESCÁNDALO CUANDO FOTOGRAFÍAN A SUS HIJOS COMO ARACELI ARÁMBULA QUE SE EXHIBE EN BIKINI EN REDES O COMO LIVIA BRITO QUE IMPONE CONDICIONES PARA SER FOTOGRAFIADA!





Inconcebible, ni la reina Isabel hace tanto escándalo cuando exhiben a sus hijos y nietos como el drama que hizo Aracely Arámbula que por otro lado se exhibe en redes en bikini pero grita: “No tomen fotos mías ni de mis hijos”.

Vivimos el mundo del revés, si fotografían a Britney Spears con sus hijos ¿qué no se lo hagan a Aracely que presumió desde el embarazo fotos de su panza cargando a su hijo al igual que cuando nació”.

Se convierten en Estrellas y sufren de amnesia, se les olvida cómo buscaron la fama con los periodistas a los que luego les escupen.

Ellas hacen un trabajo y los periodistas hacemos otro.

Cuando van a hacer una novela o show quieren promocionar su trabajo gratis sin pagar en la caja de la tele o del periódico y si no quieren pagar publicidad, cuando menos que sean amables con quien les regala la promoción.

Araceli está muerta de ira pero la prensa no tiene la culpa que el papá no quiera ver a sus hijos ni los periodistas le quitaron a Luismiguel, nosotros no podemos cargar con esas injusticias ni ella puede secuestrar la libre expresión de los medios de comunicación.

Livia Brito también pone condiciones para ser fotografiada y dijo: “Cuando es un evento al que vine por propia voluntad siempre y cuando no me tomen fotografías sin mi autorización porque ahí sí hay un problema”.

Su paisana Niurka le contestó: “Si no quieren que las fotografíen no salgan”.

¡Tiene razón Niurka, esa manera de pensar está mal y termina siendo un tamal!

¡Qué diferencia con Cristiano Ronaldo que a todos los integrantes de la prensa les contesta con amabilidad y les presume a sus hijos siempre agradecido con los periodistas por su apoyo.

CUANDO LE PIDEN A MARJORIE DE SOUSA QUE LE PERMITA VER AL HIJO DE AMBOS A JULIÁN GIL, CONTESTA CON EL SERMÓN DEL CALVARIO

Cada loco con su tema, la Machado le reclama a Marjorie de Souza por quitarle al hijo la oportunidad de ser amado por Julian Gil y con eso Alicia puso el dedo en la llaga porque la mayoría de las madres les ruegan a los padres desaparecidos que volteen a ver y siquiera les den el pan nuestro de cada día a sus criaturas, entonces Marjorie le contesta a la ex Miss Universo con el sermón del calvario y le manda bendiciones para que se le quite la amargura cuando Alicia solo le pidió que no decida por el hijo y de Souza por poco y le responde: -Ven a la iglesia, acude a misa, bautizate porque tienes el chamuco adentro-.

Muy caradura la guapa Marjorie, escogió a Julián para hacerle el bebé pero decidió que siempre no, como los niños que pintan un fantasma y se espantan cuando ven su propio dibujo.





Norma Rosalía Alfonso Olivares

Auxiliar de Dirección Editorial OEM

Tel. 55 66 15 11. Ext. 1026