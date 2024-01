Le pregunté a Raquel Bigorra, ¿tu marido se encela que tus trajes de show son muy atrevidos?

“Te voy a decir lo que yo le digo: ‘Enseño ahorita porque estoy a media hora que se me caiga todo, ahora muestro el cuerpo, digo que para algo sirva la media hora de sentadillas que hago diario y mientras pueda, claro que voy a enseñar’.

Tiene razón mi bella Raquel, el que no enseña no vende y últimamente nunca hay edad para dejar de enseñar. Mientras tengas ánimo, ames tu cuerpo, te sientas a gusto y tengas ganas, exhibe tu cuerpo hasta los cien años, faltaba más…

No todas podemos tener talla cero ni tener cuerpo de modelo ni la figura de Jennifer Lopez, pero eso no significa que no podamos enseñar lo que nosotros queremos.

Nada de que se te va a pasar la edad… ¿en dónde está escrito que sólo puedes desnudarte hasta los 40 años? De este mundo no han corrido a nadie, todos cabemos vestidos o desnudos.

Un caso aterrador

Daniel Sancho hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho, se encuentra en la prisión de Koh Samui en espera de que celebren el juicio tras haber confesado el asesinato del cirujano plástico de 44 años Edwuin Arrieta después de que el doctor intentara violarlo y él solo intentara defenderse.

El caso toma un giro nuevo ya que sus defensores encontraron un artículo en la Constitución de Tailandia, en el que descuartizar a un muerto no es delito y solo amerita una multa económica por lo que van a sacar libre dentro de poco a su defendido, cuando es un crimen brutal.

¿Cómo no va a ser delito cortar a un muertito? ¿Y cómo que después de decapitar a una persona, cortarla en trocitos y tirar sus partes al basurero municipal no te hace culpable?

Ni siquiera un carnicero piensa ‘lo degollo, lo desmiembro y lo tiro’, que es lo que hizo el hijo del artista español con su “amigo” el doctor colombiano. El único que lo hacía era “el carnicero de Atizapán”.

La defensa del guapo español dice que su defendido no es culpable de asesinato porque el fallecido lo mordió primero para intentar violarlo por lo que él en legítima defensa le pegó y al caer accidentalmente se pegó en la cabeza y murió.

Por lo tanto el presunto culpable sólo acepta haberlo desmembrado pero puesto que ya estaba muerto, descuartizar a alguien es pecatta minuta y nunca nadie ha ido a la cárcel por descuartizar para cremar a un muerto.

Primero: ¿Por qué te muerde un doctor? Segundo: ¿Qué es ese juego o porque te llevas con alguien que te muerde?

No estamos hablando de un chisme, sino de una vida humana y esta historia va a dar todavía mucho de qué hablar.