Por: Ricardo Gallegos*





Hoy en día, todos los estados y municipios mexicanos enfrentarán una presión extraordinaria en sus finanzas públicas, debido a un escenario recesivo a nivel macroeconómico, menores ingresos propios y una economía local debilitada por efectos del confinamiento. Estos retos sólo podrán sortearlos aquellas entidades que han procurado tener una flexibilidad financiera adecuada y una férrea disciplina financiera. Mérida es uno de esos ejemplos.





La flexibilidad financiera de Mérida no es algo nuevo: es uno de los municipios mexicanos que mejores resultados financieros han mantenido en los últimos años; es de esas pocas entidades que ha mantenido durante 11 años consecutivos una calificación de HR AA. Lo anterior lo ha logrado gracias a un estricto control presupuestal y a un bajo nivel de endeudamiento.





Mérida posee varias fortalezas que han favorecido este comportamiento. Es un municipio que se ha caracterizado por tener un alto nivel de calidad de vida de sus habitantes, lo que ha provocado que en los últimos años se haya vuelto un polo de desarrollo en la península, por lo cual ha atraído una buena cantidad de desarrollos inmobiliarios y la apreciación de las propiedades; esto ha fortalecido de una manera importante la recaudación de ingresos propios, particularmente los relacionados a Predial y Traslación de Dominio.





Tener una composición importante de ingresos propios sobre el total recaudado también es un compromiso importante por parte de un municipio hacia sus habitantes, en términos de seguridad pública, infraestructura para la recolección de residuos sólidos urbanos, movilidad urbana y política social que, en mi opinión, el municipio de Mérida lo ha logrado con creces.

Ciertamente este camino de 11 años de calificaciones tan altas no ha sido fácil. Los momentos más álgidos, por ejemplo, estuvieron relacionados a un contrato de arrendamiento de luminarias, el cual se rescindió, y que llevó a la entidad, a través de ya varias administraciones, a manejarlas legal y financieramente hasta la fecha. Una situación que, si bien representa un punto delicado de riesgo, ha sido manejada de tal manera que al momento no ha impactado negativamente las finanzas de la entidad.

El nivel de endeudamiento también ha sido una de las principales fortalezas del municipio. Actualmente, no cuenta con deuda, inclusive, en junio de 2018, prepagó la deuda que poseía -alrededor de 111 millones de pesos (md)- y no hace usos de créditos de corto plazo, lo cual es la práctica más común de los municipios mexicanos. Actualmente, la entidad está analizando la contratación de un crédito de largo plazo, por aproximadamente 400mdp, el cual sería utilizado para inversión pública productiva como parte del plan de reactivación económica y que busca minimizar los efectos del COVID-19 en la economía local, crédito que todavía tiene que obtener la autorización del Congreso Local.

El tema del endeudamiento en los próximos meses seguramente estará en la mesa de discusión por la postura del Gobierno Federal hacia esta circunstancia; esto podría apretar mucho más la ya de por sí endeble situación de algunas entidades, porque, podremos estar de acuerdo o no en que el endeudamiento sea o no una buena herramienta para intentar salir de este bache, pero lo que sí no podemos darnos el lujo es simplemente no hacer nada. Lo que es un hecho es que, si se diera este endeudamiento para Mérida, la calificación actual no se modificaría negativamente gracias a las condiciones financieras de este municipio.





*Ricardo Gallegos es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas & Deuda Soberana en HR Ratings. Economista por el ITESM y estudios de Maestría en Políticas Públicas por el ITAM.

Liga LinkedIn. http://linkedin.com/in/ricardo-gallegos-miranda-a2b0029a

