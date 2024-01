La Moviola | Con todos menos contigo, Cineteca, José Agustín

@lamoviola

Apenas inicia el año y la información se carga. Por principio de cuentas, entramos a la temporada de premios cinematográficos. Luego de semanas en las que la cartelera estrenaba un Blockbuster tras otro, la mayoría de muy mediocres resultados, las salas exhibidoras en estos días pueden presumir de películas de contenido mayor. Un ejemplo es Pobres criaturas (Yorgos Lanthimos, 2023), ganadora indiscutible de las más reciente edición del Festival de Cine de Venecia, protagonizada por Emma Stone, quien además ganó en los Golden Globes por Mejor actriz y Película Musical y de Comedia. Dejó atrás a la visto en perspectiva artificial Barbie (Greta Gerwin, 2023) y es una de las favoritas para las próximas nominaciones al Oscar.

Lanthimos comprueba su vocación transgresora como fabulador. Pero no adelantemos ya que será seguro protagonista en la temporada de galardones. Por ahí llega también aunque con una distribución discreta Los que se quedan (Alexander Payne, 2023), fllme muy del gusto de quienes votan en los premios. Paul Giamatti, su protagonista, enfundado en un mezquino maestro, se ha llevado sus buenos galardones, sobre todo de asociaciones de críticos, no somos tan malas personas como mucha gente cree. El rol es de esos clásicos que no fallan en las nominaciones.

Y para rematar, la película tendencia en redes La sociedad de la nieve (Juan Antonio Bayona, 2023), está se puede ver en la plataforma Netflix, y aborda el tema de los llamados sobrevivientes de Los Andes. Seguro, así de plano, dará de que hablar este mes. El ruido que ha hecho es de tomarse en cuenta. En medio de tanta información el espacio falta para abordar este trabajo, pero lo haré la próxima semana, como se merece, como con cada uno de los largometrajes anteriores, al fin la temporada está en su apogeo.

Y para rematar en cuanto a estrenos pero muy lejana en todos sentidos a los trabajos mencionados está la comedia romántica Con todos menos contigo (Will Gluck, 2023). Comedia blanca en el sentido del espíritu, raza, carácter y limitaciones en la psicología de sus protagonistas, personajes que habitan un mundo en extremo simplón y ajeno a cualquier ápice de legitimidad creativa, sobre dos jóvenes que se conocen en una cafetería, Bea (Sydney Sween) y Ben (Glen Powell) inician una rápida amistad y por un malentendido se separan.

Meses después, coinciden por amistades en común en un fin de semana de boda en un destino paradisíaco. Los invitados tratarán de unirlos para que no arruinen el evento con sus pleitos. En Con todos menos contigo, no hay la delicia arquetípica en los personajes de la comedia romántica estadounidense clásica, ya no digamos al estilo de Sucedió una noche (Capra, 1934) ni siquiera la corrección en el estilo del género en su manejo ochentero. Si usted es un rubio o rubia blanca, republicano entrado en los treinta, medio se va a reír, por ratos, pero muy contados, si no, evítela y vea las otras opciones.

En corto

Cineteca Nacional llega al medio siglo de vida. Una institución de las mejores de este país, que en medio de un ambiente de confrontación, ha cumplido con una misión ejemplar: cohesionar, unir a la sociedad en torno a la belleza del arte, nos ha enseñado que el hechizo del cine está al alcance de todos y no solo de quien se ostenta como experto, ha formado audiencias críticas y en sus espacios formado cineastas y alguno que otro crítico. Una felicitación enorme. Y sigan adelante que espacios como este México vaya que los necesita.

José Agustín fue un escritor que para muchos significó un parteaguas en la manera de ver la literatura, la crítica y las historias en el cine con guiones y adaptaciones de su trabajo. Para muchos como quien esto escribe, es uno de los autores que fueron un antes y después. La literatura, la crítica y el cine, están de luto.