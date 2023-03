La moviola | Todo en todas partes al mismo tiempo

@lamoviola

Signo de los tiempos. Mucha forma y algo de fondo. Todo en todas partes al mismo tiempo (Daniel Kwan, Daniel Scheinert, 2023) producida por los Hermanos Russo, Anthony y Joseph, tiene varios puntos a su favor para ganar este domingo en la entrega del Oscar. Por principio de cuentas, ya se hizo acreedora al premio de productores lo cual es una ventaja lógica y hasta cierto punto estadística.

Digamos que no las tiene en todas partes al mismo tiempo, no se llevó el Golden Globe, pero no es que los votantes cambien mucho entre el premio de los productores y los llamados viejitos de la Academia. En fin. En realidad, estamos ante un buen filme. Ni poco más, ni poco menos. La audacia radica en el ruido que ha hecho, mucho del llamado de boca en boca y sobre todo una innegable habilidad técnica de los realizadores.

Seamos fríos, la trama tiene sus audacias, medio filosóficas, muy ligeras y de consumo masivo pero bueno ahí están y eso aunado a unas interpretaciones sólidas cargadas de uno que otro gag que aligeran lo que por momentos se antoja innecesariamente enredado circulan un filme, ¿cómo se dice?, ¡ah, ya!, de Oscar.

No es que después de ver el filme uno se replanteé el concepto de la vida, aunque tiene sus buenos momentos, pero se sale un poco del canon y la narrativa rompe el tono convencional. Estelar en este caso resulta la edición. Estelar y hasta cierto punto protagonista.

Todo en todas partes al mismo tiempo, es de estos filmes que un espectador promedio sale con la sensación de ser ligeramente inteligente. En el fondo los Russo, tampoco es que hayan experimentado tanto. Son el canon y de vez en cuando hacen alguna audacia.

Una mujer madura, de origen chino pero nacida en Estados Unidos, Evelyn (la genial Michel Yeoh, nominada también al premio de la Academia), es dueña de una lavandería junto con su marido, Waymond (Ke Huy Quan nominado como actor de reparto). La vida los agobia al grado del patetismo con una hija de adolescencia tardía Joy (Stephanie Hsu, y si también con nominación), la chava tiene novia y esto se le trata de ocultar a Gong Gong (James Hong).

La vida va con una sutil infelicidad, hasta que la familia debe ir a la oficina de impuestos por una irregularidad. Ahí se encuentran con la burócrata Deirdre (la buenaza Jaimee Les Curtis, nominada claro) y en este momento Evelyn inicia un viaje por multiversos, donde deberá no nada más salvar su mundo, sino los paralelos.

Todo en todas partes al mismo tiempo es la destreza técnica de las diferentes disciplinas del cine al servicio de una trama inteligente a secas, pero que se ve muy bien adornada y hasta profunda para el espectador promedio. Es el cine que necesita la Academia para recuperar ¿o ganar? algo de credibilidad y que se refleje en la audiencia.

La película está muy bien, aunque hay mejores opciones. Pero bueno, como van las cosas, sí que puede ganar y no en algún multiverso, sino ya este domingo.

Se puede ver en Amazon Prime. Perdón por la amargura, está bien, pero no es para tanto.