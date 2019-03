México Libre | El ejercicio responsable de la oposición

Por: Emiliano Robles Goméz Mont

Deseo comenzar por decir que amo a mi país, quiero verlo fuerte, deseo que al gobierno le vaya bien, que México tenga una economía sólida, con más y mejores empleos, con acciones y decisiones efectivas que disminuyan la pobreza y garanticen la seguridad. Para ello, debemos contar con políticas incluyentes, que no sólo se impongan “sus políticas” sino que sean sensibles y atiendan a todas las voces que representan.

Un opositor no es un golpeador ni es un enemigo del Estado y mucho menos es corrupto tan sólo por no compartir la “verdad” de quien, desde una posición de poder pregona “su concepto de verdad”, en política, el respeto no es abstenerse de opinar, sino hacerlo con sustento y sin insultar. Diferir de la opinión de alguien y oponerse a una mala decisión, no es atacar, es ejercer un derecho que la Constitución nos da. Criticar o hablar sin argumentos, insultando, desprestigiando, descalificando y promoviendo discursos de odio, es una irresponsabilidad que lo único que genera es encono y confusión.

México cuenta con las instituciones jurídicas y políticas necesarias que garanticen un Estado de Derecho, quien viole la ley, debe ser investigado y sancionado por las autoridades competentes, con estricto apego a lo que dicta nuestra Constitución, sin embargo, la actual administración se ha dedicado a hacer pronunciamientos en todos los espacios habidos y por haber, acusando a diversos actores políticos del pasado, sin que exista una sentencia firme por autoridad competente que demuestre su responsabilidad.

Nuestra Constitución garantiza la libertad de expresión, la oposición y el sano debate, pero si el Gobierno implementa políticas que vulneran a diversos sectores de la sociedad, debemos actuar responsablemente, como un contrapeso efectivo para orillar a la autoridad a que garantice los derechos de las personas a quienes juraron proteger.

Ya no debemos hablar de izquierda o derecha, el gobierno de México debe atender las necesidades de todos, y no buscar la sectorización, la ruptura, y desmembramiento, sino promover activamente la reconstrucción del tejido social. Tan loable es reconocer un acierto del Gobierno, como criticar responsable y respetuosamente una decisión que atente contra los derechos que nuestra Constitución prevé a nuestro favor.

Lo que es inaceptable es quedarse callado o criticar sin actuar. Una oposición seria y responsable, siempre actuará frente a las decisiones del gobierno que trastoque, vulnere y atente contra los derechos fundamentales de los mexicanos, guardar silencio y no hacer nada, sólo nos vuelve cómplices pasivos de dichas violaciones.

