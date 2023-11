Milei presidente, mis primeras impresiones del proceso electoral en Argentina

Por: Embajador Rubén Beltrán Guerrero

Primera Sorpresa: Con más de 10 puntos de diferencia, Javier Milei gana la elección con una votación que, en una gran parte, se debe a un importante rechazo al gobierno peronista y, también, al ímpetu que el grupo de la centroderecha, encabezada por el expresidente Mauricio Macri y la ex candidata Patricia Bulrich, de la coalición Juntos por el Cambio (JxC), otorgó a la campaña de Milei. Ello fue notable en ciertas provincias incluyendo Buenos Aires y Córdoba. Con lo anterior estoy también afirmando que no todos los votos que se lleva Milei son "de él", esta distinción será importante cuando se dimensione el verdadero respaldo político con el que contará Milei.

Segunda Sorpresa: La magnitud de la derrota sufrida dio lugar a un hecho insólito, Sergio Massa concedió la derrota sin que se hubiera dado a conocer en ese momento ninguna cifra oficial. Insólito, repito.

Tercera sorpresa: Se perfila un hecho que ocupará la atención no sólo de los argentinos sino del sector financiero general. En su discurso de concesión, Massa señaló que a partir del lunes 20, todas las decisiones corresponderán al presidente Fernández (el gran ausente en el proceso), y al presidente electo, Javier Milei. A nadie escapa que a partir de mañana se tendrán que tomar grandes decisiones en el área económica y que Massa tiene una evidente prisa para "borrarse" [como se dice en Sudamérica]. En todo caso, Massa o renuncia, o tendrá que seguir siendo Ministro de Economía hasta el 10 de diciembre cuando asumirá el nuevo gobierno. Es también evidente que Milei y su equipo no querrán "absorber" parte de la responsabilidad por lo qué pasará en las próximas 3 semanas, y querrán que sea el gobierno saliente que cargue con esa responsabilidad.

Tarea inmediata: El estado de la economía es una bomba de tiempo que tendrá que desactivarse. Más allá de la incierta probabilidad de proceder a la muy compleja idea de la dolarización de la economía, es probable que Milei intente mandar un mensaje de tranquilidad doble: 1) a los mercados, señalando la voluntad de proseguir las negociaciones sobre la deuda y proponiendo una drástica reducción del aparato del gobierno y un ajuste mayor del gasto; y, 2) A los ciudadanos, ofreciendo a las clases populares no acabar de golpe con los planes sociales (subsidios y transferencias). Esta continuidad podría ser condicionada a una revisión y racionalización de ese gasto. El proyecto de dolarización está fuertemente condicionada a la correlación de fuerzas en el Congreso, donde ninguna de las fuerzas políticas tiene mayoría.

El Congreso, de nadie. Recordemos los datos de un informe que envié después de las elecciones generales de octubre. En las elecciones de octubre se definió la conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre y para los primeros 2 años del nuevo presidente. Los resultados fueron los siguientes:

En el Senado, de 72 escaños, Unión por la Patria (UP) será la primera minoría con 33 bancas. Juntos por el Cambio (JxC) se quedará con 21 y La Libertad Avanza (LLA) tendrá por primera vez representación con 7 integrantes.

En la Cámara de Diputados, que cuenta con 257 integrantes, UP mantendrá la primera minoría con 108 bancas, seguido por JxC (94) y LLA (38).

Ningún bloque contará con quórum propio y las 3 principales fuerzas deberán negociar entre sí. Milei necesitará del apoyo de JxC u otros partidos, ya que hoy no cuenta con el control del Congreso.

Es previsible que en el Congreso se irá avanzando en acuerdos dinámicos que se aglutinen, aunque sea de manera temporal en coaliciones flexibles por temas o intereses sectoriales.





Retos inmediatos:

En lo económico, infundir tranquilidad en los mercados y dar certeza a los argentinos sobre el rumbo que tomará la economía para estabilizar la inflación y la caída en el tipo de cambio. Aunque no se logre la dolarización de la economía, la unificación de los distintos tipos de cambio no oficiales que la realidad impone ante un peso cuyo valor oficial no se ajusta a la complejidad de los distintos mercados que la informalidad de la economía argentina ha impuesto. (Dólar Brick, Dólar Blue, Cripto Dólar, etcétera). Habrá que recordar que muchos de los activos bancarios están denominados en pesos.

En lo político se impone un diálogo transversal que debe de intentar una conciliación que parece muy difícil de lograr.

La calle. El primer semestre de la gestión de Milei marcará el tipo de relación que mantendrá con las clases populares, la eliminación de subsidios y transferencias serían un irritante mayor, prácticamente intransitable.

En lo internacional, Milei es también una incógnita. Estimo que a nivel regional será un nuevo factor de división.

Se avecinan tiempos muy complejos para Argentina.

En unos momentos hablará Milei y la votación, con el 97.09% de los votos contados es 55.76% para Milei y 44.23% para Massa.









*El Embajador Rubén Beltrán Guerrero fue Subsecretario para América Latina y el Caribe, así como Embajador Eminente de México ante la República de Chile y ante la Federación de Rusia. Es Embajador de Carrera del Servicio Exterior Mexicano, y fue Cónsul General de México en Nueva York, en Phoenix y en Los Ángeles. Asimismo, es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos internacionales (COMEXI).