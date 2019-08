Morena y las elecciones del 2021

Después de llegar a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador Morena tiene frente a sí uno de los principales retos en su corta existencia, que es consolidar la 4T , pero el reto que sigue son las elecciones del 2021, y que no podrá conseguir si en su proceso interno no sale unido y con un liderazgo fortalecido, que tenga la capacidad de conciliar a los ya visibles grupos que se empiezan a conformar en busca de la dirigencia de MORENA.

Y no es cualquier cosa la que estará en juego, porque no sólo se habrán de renovar las gubernaturas de Baja Sur, Chihuahua, Campeche, Colina, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Querétaro, Zacatecas, sino también la Cámara de Diputados Federal , presidencias municipales y congresos locales, entre los principales puestos de elección popular.

Actualmente MORENA gobierna en siete entidades, con los dos últimos ganados en las elecciones para gobernador de Puebla, con Miguel Barbosa, y Jaime Bonilla, en Baja California, junto a la CDMX de Claudia Sheinbaum; Tabasco, de Adán Augusto López; Chiapas, de Rutilio Escandón; Veracruz, de Cuitláhuac García y Morelos de Cuauhtémoc Blanco, pero la proyección para las elecciones del 2021 es echarse otras siete u ocho al bolsillo.

Sin duda será interesante ver cómo resuelven la renovación de su dirigencia, en la que ya se enfila abiertamente el coordinador de los diputados, Mario Delgado, Alejandro Rojas, Senador Suplente de Ricardo Monreal, Bertha Luján, sin dejar de lado la posibilidad de que Yeidckol Polenvsky pueda buscar participar y quien también asegura que la lista de aspirantes va a aumentar.

De hecho, la lidersa no está conforme con el anuncio del legislador, quien se ve hasta este momento como el más fortalecido, con experiencia y capacidad para cohesionar a los grupos morenistas, y Yeidckol pidió calmar las “perversas y vulgares ambiciones” y no adelantar tiempos. Pero el también presidente de la Jucopo en San Lázaro hábilmente ha dicho que privilegiará la unidad y no la división. Sabe de la importancia que esto significa para alcanzar los objetivos en los años por venir.

Está claro que a nadie le conviene una fractura, menos al presidente de la República y en Morena lo saben, porque tampoco se pueden imaginar gobernar el segundo tramo del sexenio sin la mayoría en el Congreso, de la que ahora goza, ya que se podría poner en riesgo la gobernabilidad. Ante ello como bien dice Mario Delgado: la UNIDAD.

