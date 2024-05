Por acceso efectivo a medicinas y vacunas 

Por Frida Romay Hidalgo

He reflexionado mucho sobre la mejor manera de redactar este texto en conmemoración del quinto aniversario del Colectivo Cero Desabasto. En un principio, consideré qué datos y estadísticas compartir para ilustrar la situación del abasto de medicinas, insumos médicos y vacunas en nuestro país desde 2017.

Sin embargo, durante este proceso, me di cuenta de que este no es el espacio adecuado para ello. Quien esté interesadx puede encontrar dicha información detallada en los informes que hemos elaborado y que estaremos lanzando esta semana en la sección de "informes" en nuestra plataforma web: www.cerodesabasto.org.

Por lo tanto, deseo aprovechar este espacio para expresar mi sincero agradecimiento. Mantener la unidad, el entusiasmo y la fortaleza del Colectivo durante 5 años no ha sido una tarea fácil, pero ha valido la pena. Nos hemos dado cuenta de que, más allá de nuestras diferencias individuales, todxs los miembros del Colectivo compartimos un objetivo común que nos ha mantenido unidxs: queremos poner fin al desabasto, una problemática de salud pública que afecta a millones de personas en México. Este compromiso con la defensa del derecho humano a la salud es el cimiento de nuestro movimiento, que inició un 7 de mayo hace 5 años.

Aunque yo me uní al Colectivo hace tres años, también quiero expresar mi profundo agradecimiento a las personas que fueron pioneras en la creación de este movimiento por la salud. No mencionaré nombres específicos, pero quiero reconocer a las organizaciones que dieron inicio a este importante trabajo. Muchas gracias a Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS, Fundar, la Red de Personas Viviendo con VIH, la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística por unirse a Nosotrxs desde el principio. Comenzamos con siete organizaciones y hoy somos 124, incluyendo a personas con condiciones de salud, profesionales del sector y otros aliados, todxs comprometidxs en incidir para resolver esta problemática.

También quiero expresar mi gratitud a todas las personas que forman parte de las organizaciones que se han sumado a este movimiento nacional por el derecho a la salud. Ustedes son la fuerza impulsora del Colectivo, y si hemos llegado hasta donde estamos, es gracias a ustedes. Escuchar sus historias de lucha, aprender juntos y colaborar con cada unx de ustedes es un verdadero privilegio. Desde que me uní, he quedado gratamente sorprendida por el compromiso y la determinación de sus organizaciones. Nadie puede negar que la sociedad civil está organizada y lista para actuar.

Asimismo, no quiero dejar de agradecer a todas las personas que han colaborado de alguna manera con el Colectivo Cero Desabasto y Nosotrxs. Personas de diversos perfiles multidisciplinarios que han dejado y continúan dejando su huella en esta causa. A muchxs de ustedes les conozco personalmente, y a aquellxs que aún no he tenido el placer de conocer, quiero reconocer sinceramente que sus contribuciones han sido fundamentales para el desarrollo del Colectivo.

Por último, pero no menos importante, quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que han confiado en nosotrxs: quienes han reportado cuando no reciben sus medicamentos y vacunas a través de "Aba", nuestro chatbot o nuestra plataforma; quienes nos siguen en redes sociales; quienes comparten nuestras publicaciones; quienes leen, citan y utilizan nuestros informes; quienes difunden nuestros comunicados; quienes escriben sobre nuestro trabajo; quienes nos acompañan en las manifestaciones que convocamos; quienes toman en cuenta los datos que generamos para impulsar cambios en políticas o leyes. En resumen, muchísimas gracias a todas, todos y todes.

El sueño de un México donde todas las personas tengan acceso universal y efectivo a sus tratamientos y vacunas es lo que nos impulsa a seguir adelante. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para convertir esta utopía en una realidad, aunque no sabemos cuánto tiempo nos llevará. Lo importante es que la lucha colectiva por el derecho a la salud de esta y las futuras generaciones lo merece.

Les pido que difundan este mensaje, sin importar desde qué trinchera se encuentren: la salud es un derecho, no un privilegio. Que nuestro movimiento por la salud siga creciendo y resonando hasta que el grito unísono de "¡Alto al desabasto!" llegue a donde sea necesario.

Coordinadora del Colectivo Cero Desabasto y jefa de la causa “Salud y Bienestar” en Nosotrxs

@FridaRomayHgo