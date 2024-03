Baja inscripción al IMSS: las trabajadoras del hogar en un limbo de vulnerabilidad

Por Ana Laura Huerta

A pesar de la reforma histórica de 2023, la baja inscripción al IMSS deja a las trabajadoras del hogar en una situación vulnerable.

El 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una fecha para reflexionar sobre las condiciones laborales de este sector fundamental para la economía y el bienestar de las familias. En México, este día cobra especial relevancia tras la histórica reforma de 2023 que estableció la obligación de inscribir a las trabajadoras del hogar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, a un año de la reforma, la baja tasa de inscripción (menos del 10%) evidencia que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar los derechos de este sector. Esta situación coloca a las trabajadoras del hogar en una posición vulnerable, privándolas del acceso a la seguridad social y a los beneficios que esta conlleva.

En caso de enfermedad o accidente, las trabajadoras sin IMSS no tienen acceso a atención médica gratuita o a precios subsidiados. Esto las obliga a recurrir a servicios privados, con costos que superan su capacidad económica. A su vez, si una trabajadora del hogar se enferma o sufre un accidente que le impide trabajar, no recibe ningún tipo de compensación económica. Esto puede tener graves consecuencias para su economía y la de su familia.

Además las trabajadoras del hogar sin Seguridad Social no tienen derecho a licencia por maternidad ni a recibir un subsidio durante este periodo. Esto las obliga a reincorporarse al trabajo poco después del parto, con las dificultades que esto conlleva. Esto sin mencionar que al no cotizar al IMSS, las trabajadoras del hogar no tienen derecho a una pensión por retiro. Esto significa que, al llegar a la vejez, muchas de ellas se encuentran en una situación de pobreza y desamparo.

Las razones detrás de la baja inscripción al IMSS son diversas, pero algunas de las más relevantes son la falta de información, ya que muchos empleadores y trabajadores desconocen la reforma o no comprenden sus alcances. Además de los costos que conlleva el pago de las cuotas al IMSS, que para algunos empleadores representa una carga económica adicional que no pueden asumir.

Para superar estas barreras y garantizar el acceso a la seguridad social de las trabajadoras del hogar, se requieren acciones contundentes por parte del gobierno, las empresas y la sociedad en general como:

● Campañas de información: Es necesario difundir la reforma y sus beneficios entre empleadores y trabajadores.

● Incentivos para la inscripción: El gobierno podría ofrecer incentivos fiscales o económicos a los empleadores que registren a sus trabajadoras del hogar en el IMSS.

● Formalización del trabajo del hogar: Es fundamental promover la formalización del sector para facilitar la identificación y el registro de las trabajadoras.

● Sensibilización social: La sociedad en general debe tomar conciencia de la importancia del trabajo del hogar y de la necesidad de garantizar los derechos de las trabajadoras.

En este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, es urgente redoblar esfuerzos para que la reforma de 2023 se traduzca en una realidad tangible para este sector. Solo así podremos construir un México más justo e incluyente, donde todas las personas tengan acceso a la seguridad social y a una vida digna.

Juntos podemos construir un futuro mejor para las trabajadoras del hogar

Coordinadora de la Causa Mi Trabajo Cuenta en Nosotrxs

@AnaLauraHuerta_

@NosotrxsMX