¡Por ﬁn! Habrá paridad en gubernaturas

La sesión del pasado 6 de noviembre del Consejo General del Instituto Nacional Electoral está inscrita ya en la Historia de los Derechos Políticos de las Mujeres; esta historia la escribieron con sus magistrales intervenciones las Consejeras Adriana Favela, Dania Paola Ravel, Beatriz Zavala, Carla Astrid Humphrey y Norma Irene de la Cruz al fundamentar los lineamientos que aseguren que cuando menos 7 de las 15 candidaturas para las gubernaturas que se elegirán en junio de 2021, deben ser encabezadas por mujeres.





El acuerdo aprobado está fundado en jurisprudencias, convenciones, también desde el enfoque del bloque de constitucionalidad, particularmente tomando en cuenta el principio de progresividad de los derechos humanos de las mujeres, sustento fundamental de la igualdad sustantiva. Razonaron el Artículo 35 constitucional reformado en abril de 2019, que señala son derechos de las ciudadanas poder ser votadas en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, es decir que la paridad de género es aplicable a todo cargo de elección popular, incluidas las gubernaturas.





El INE tiene atribuciones legales para señalarle a los partidos políticos su obligación de registrar paritariamente a mujeres y hombres para contender por una candidatura. El INE no está invadiendo atribuciones del poder legislativo, puesto que el Congreso Permanente ya había resuelto en junio de 2019 la inclusión en la CPEUM el principio de la paridad en todo. El procedimiento del INE, se inscribe en las leyes generales de partidos políticos y de instituciones y procedimientos electorales como lo señaló Lorenzo Córdova, su consejero Presidente.





Quienes militamos en un partido sabemos las dificultades que se han enfrentado para cambiar las formas de hacer política; hasta hace poco, antes de las cuotas, los hombres decidían todo; no había reglas que les obligara incluir a las mujeres en la toma de decisiones. La política se caracteriza por su masculinidad.





La paridad obligatoria logrará la presencia de las mujeres en todas las candidaturas, se avanzará en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, derechos que se les han negado a pesar de que desde 1953 se les reconoce el derecho a ser votadas. Hoy se da un paso histórico porque se fomentará la presencia de mujeres gobernando una entidad federativa, ya no contaremos con los dedos de las manos a las mujeres que han gobernado un estado de la República, por lo tanto la paridad también es un asunto de justicia.





Y como observamos, no será fácil lograr que las jerarquías masculinas dejen a las mujeres tomar las decisiones que les competen, las resistencias tienen mucho que ver con la misoginia androcéntrica. Por eso se explica que algunos partidos reaccionen en contra de estos lineamientos, expresando su intención de impugnar este resolutivo ante el Tribunal Electoral. Ante esa amenaza muchas militantes expresaron su rechazo, no se podía tener un discurso ambivalente en donde un día argumentan que están a favor de los derechos políticos de las mujeres, pero cuando se trata de que actúen en consecuencia, entonces ya no se acepta que las mujeres aspiren a estar en una candidatura por una gubernatura.





Hoy el INE nos demostró es un aliado de los derechos de las mujeres; por lo tanto también es indispensable para fomentar la democracia genérica