Queridx Lectorx, nos están matando

Por: Tania Naanous

Queridx lectorx: Mientras terminas de leer este artículo, una mujer o persona trans acaba de ser asesinada; si es un mal día, dos. Pero este asesinato lectorx, no es un asesinato cualquiera, no fue cometido por un monstruo, o un psicópata, fue cometido por un hombre común y corriente. Un hombre que creció en una sociedad sexista que permea en el territorio mexicano y alcanza una violencia sin precedente.

Comenzó con un chiste, luego un empujón, escalando hasta la violencia más extrema: , un feminicidio.

Los feminicidios son la punta del iceberg del problema que vivimos como sociedad, estamos bajo un paraguas patriarcal.

Recuerdo cuántas veces he escuchado las frases: “no seas nena”, “ya te puedes casar”, “el hombre llega hasta donde la mujer quiere” de personas cercanas. Recuerdo cóomo desde niña sentía que estaba condicionada a hacer menos por el simple hecho de ser mujer. Me sentía atrapada, intentaba escapar de la jaula que a veces refiere el ser mujer. Pasó el tiempo y mi deconstrucción personal me llevó no solamente a salir de sino a luchar.

Diario me pregunto cómo sería mi vida si hubiera nacido en un país en donde las mujeres fueran más libres

Y no, queridx lectorx, no es lo mismo el asesinato de un hombre a manos de otro hombre, pero sí, hablemos de eso. Una parte de la violencia en México está concentrada por la manera en la que continuamos educando a que nuestros hijos sean salvadores y nuestras hijas princesas, condicionados por el maniqueísmo que representa el sexo y el género. La violencia de género termina por castigar a aquellos individuos que se salen de su rol, del deber ser. Nos matan por dejar relaciones abusivas y una falda o un escote. Culpando a todo menos a ellos mismos.

El 8 de marzo saldremos a retomar las calles, a marchar por ellas, por las que ya no están, por las que hacen falta. Salimos a marchar por tener un país más incluyente una sociedad más despierta, más c y menos violenta.

Podamos dejar de enterrar a niñas y mujeres y podamos comenzar a verlas crecer.