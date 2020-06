Rumbo a la XLII Marcha del Orgullo LGBTI+

Por: Kenlly Pacheco

La situación actual por el COVI19 ha hecho que las acciones rutinarias quedarán atrás, al menos del modo en el que las conocíamos. Este escenario, nos ha hecho adaptarnos a circunstancias que nunca hubiésemos creído fueran a suceder, invitándonos a utilizar a favor todo lo que tenemos a nuestro alcance para salir adelante.

El movimiento de la diversidad sexual es justo un ejemplo de resistencia y resiliencia ante cualquier fenómeno que se pueda presentar, sobre todo, cuando esto implique un riesgo para garantizar el acceso a nuestros derechos y a la justicia por cualquier circunstancia que atente contra nuestra dignidad y por supuesto contra nuestra vida.

Nos encontramos a mitad del mes del orgullo y la situación sanitaria no será un impedimento para darle visibilidad a las demandas y exigencias del movimiento LGBTI+, sobre todo cuando, pese a tener un avance significativo, falta mucho por hacer. Las cifras de crímenes de odio, son exorbitantes, eso, sin contar a todas aquellas personas que no forman parte de las estadísticas, no se reconoce la identidad de las infancias trans, el acceso a la salud es complicado y más aún cuando las personas LGBT+ son víctimas de burlas, prejuicios y estigmas que existen por parte del personal de la salud, los avances que se han logrado en la Ciudad de México, no se tienen en todos los estados de la república, todo esto por mencionar sólo algunas.

Tenemos la obligación de ver al movimiento LGBTI+ como un movimiento interseccional, donde confluyen, no sólo la orientación sexual, identidad y expresión de género, sino muchas otras características que nos hacen personas únicas y diversas. Impidamos reproducir el clasismo, el racismo, la xenofobia y cualquier otra tonta ideología de superioridad. Es nuestro deber señalar y no permitirlo nunca más.

El movimiento de la diversidad sexual no podría existir sin la participación de otros movimientos sociales como el feminista, el antiracista, el de las y los estudiantes, el antiespecista y un sin número más que luchan contra la desigualdad social que existe, no podemos separarlos porque también son parte nuestra.

Bajo el lema “Alerta por nuestros derechos, ¡No al retroceso!”, hacemos un llamado a todas las organizaciones, colectivas, personas LGBTI+ y aliades, a no permitir un estancamiento en el reconocimiento, goce y garantía de nuestros derechos, ni mucho menos, permitir un retroceso a lo que se ha logrado gracias al trabajo de muchas personas durante todo este arduo tiempo.

Es por ello, que la edición número 42 de la Marcha del Orgullo LGBTI+ en la Ciudad de México, el evento más significativo para las poblaciones diversas, se llevará acabo de forma digital el día 27 de junio, con la intensión de visibilizar estas problemáticas que nos atañen, además de resguardar la salud de todas las personas que año con año llenan toda la ciudad de color y orgullo, pero también de consignas y resistencia. Seamos visibles y estemos orgullosos de quienes somos, no sólo un día, ni un mes, sino todos los días del año por el resto de nuestras tan valiosas vidas.

Seguiremos luchando continuamente hasta lograr el respeto y garantizar todos los derechos para todas las personas. Celebremos estos 42 años de lucha derribando fronteras.

Coordinador General del Comité IncluyeT, organizador de la XLII Marcha del Orgullo LGBTI+ de la Ciudad de México.